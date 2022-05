Ce părere are Irina Fodor despre operațiile estetice: „Pe viitor nu spun nu”

Irina Fodor este printre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul autohton și se bucură de atenția publicului de acasă. Prezentatoarea TV este tot timpul cu zâmbetul pe buze, iar în ciuda faptului că are un program foarte solicitant, oboseala nu i se citește niciodată pe chip. Ei bine, soția lui Răzvan Fodor a dezvăluit care este secretul prin care reușește să se mențină mereu într-o formă impecabilă, iar operațiile estetice nu se află printre soluțiile sale.

Soția lui Răzvan Fodor primește adesea complimente pentru înfățișarea ei, mai ales după participarea la Asia Express , Chefi la cuțite și Dancing on Ice unde a avut rolul de prezentatoare. Irina Fodor a spus că nu a apelat la medicul estetician până în prezent.

Ultimii doi ani au fost foarte solicitanți pentru vedetă, proiectele de televiziune filmate în condiții dificile punându-și amprenta asupra tenului său. Irina Fodor a povestit într-un interviu pentru Click! că și-a expus foarte mult pielea la soare, iar machiajul profesional era la ordinea zilei. Astfel, tenul ei s-a sensibilizat și i-a provocat alergii.

„Nu mi-am făcut absolut nimic până acum. Iar eu când am venit, am venit puțin cam speriată, dar și decisă. Le-am zis din start: eu să știți că nu fac nici asta, nici asta. Adică, până acum, nu am mers nici la cosmetică la colțul blocului. Nu, absolut nimic nu mi-am făcut niciodată. Doar că am avut doi ani în care am muncit la foc continuu. Am sărit din proiect în proiect, m-am expus la tot felul de temperaturi, de la cald la frig, machiaje în fiecare zi. Iar machiajul profesional încarcă destul de mult tenul, iar făcut zilnic… Mai mult de jumătate de an am purtat zilnic. Tenul meu cred că nu a mai făcut față, pentru că aveam și o rutină foarte simplă. O cremă hidratantă și gata, plecam. Am început să fac tot felul de alergii, s-a sensibilizat.”