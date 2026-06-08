Anca Verma, considerată cea mai bogată româncă din lume, a născut un băiețel. Ea și Abhishek Verma au devenit din nou părinți

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Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume, și soțul ei, omul de afaceri Dr. Abhishek Verma, au devenit din nou părinți. Românca a născut un băiețel, iar anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare.

Anca Verma, considerată cea mai bogată româncă din lume, a născut un băiețel

Anca Verma, născută Neacșu, este originară din Galați, iar în trecut a fost Miss Univers România și a defilat pentru unele dintre cele mai cunoscute branduri de modă din Italia. În 2006 s-a căsătorit cu Abhishek Verma, un om de afaceri stabilit în Delhi, alături de care are o fiică, Nicolle Verma, în vârstă de 18 ani, și un fiu, Aditeshwar Verma, în vârstă de 2 ani. Revista Forbes a catalogat-o pe Anca Verma drept a patra cea mai bogată femeie de afaceri din India și cea mai bogată româncă din lume.

Anca Verma este implicată în ceea ce privește activitățile ce țin de drepturile omului și sprijinirea copiilor defavorizați, prin oferirea de facilități și educație în India și Europa de Est.

Recent, Anca Verma și Abhishek Verma și-au mărit familia și au anunțat fericita veste pe social media. Ziua în care a venit pe lume copilul lor a coincis cu aniversarea nunții lor. Au devenit părinții unui băiețel pe care au ales să îl cheme „Anaditeshwar”, care înseamnă „Dumnezeu Etern” în sanscrită.

„Ziua de 3 iunie 2026 marchează o dublă sărbătoare pentru Dr. Abhishek Verma și doamna Anca Verma. La aniversarea nunții lor de astăzi, fericitul cuplu a fost binecuvântat cu un băiețel, ANADITESHWAR VERMA, în New Delhi. Prin harul lui Dumnezeu, mama și copilul sunt sănătoși”, se arată în anunțul familiei.

La o zi după ce a născut, Anca Verma a plecat acasă alături de fiul ei nou-născut, Anaditeshwar Verma.

„Micul Prinț Anaditeshwar Verma, în vârstă de o zi, a sosit la casa sa astăzi, 4 iunie 2026, la ora 18:00, unde a fost întâmpinat cu dragoste de fratele său mai mare, Micul Rege Aditeshwar Verma, în vârstă de doi ani. Părinții mândri, Dr. Abhishek Verma și doamna Anca Verma, au intrat în casa lor cu fiul lor nou-născut și au cerut mai întâi binecuvântările Domnului Ganesha pentru sănătate, fericire, protecție și prosperitate.”

Anca Verma, despre viața alături de Abhishek Verma

În luna septembrie a anului 2025, Anca Verma a fost prezentă în România și invitată în cadrul unei emisiuni TV. Ea a venit însoțită de fiul ei, Aditeshwar Verma, și a vorbit cu sinceritate despre relația cu soțul ei, Abhishek Verma.

„Când pornești într-o relație, atunci treci peste orice obstacol. Când e iubire absolut totul trece. Sunt urcușuri și coborâșuri. Depinde cum te uiți și cum le privești. Și acele momente rele trebuie să le iei ca un moment în care ceva s-ar fi putut întâmpla și asta e o chestie mai bună”, a spus Anca Verma în emisiunea Exclusiv VIP cu Cristi Brancu.

De asemenea, Anca Verma a spus și acum anume s-a adaptat vieții din India. Ea a fost primită cu brațele deschise de familia soțului ei, iar acesta nu i-a cerut niciodată să se schimbe pentru el.

„Cred că foarte mult depinde de tine ca om, cum te adaptezi. Când iubești te adaptezi la condițiile jumătățile tale. Nu mi-a cerut absolut nimic să schimb ceva. A fost decizia mea. A fost un om foarte deschis și soacra mea a fost foarte bună și blândă. Am fost binecuvântată și cu un soț bun și cu o soacră bună. De multe ori, soacra mea spunea că eu sunt fiica și soțul ei, fiul ei, este ginerele. Ne-am înțeles foarte bine și a fost foarte greu când am pierdut-o. (…) M-au primit cu brațele deschise.”

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Foto: Facebook Anca Verma

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