Andreea Bălan, mesaj special pentru fiicele sale. Clara Maria a început școala: „Pășește acum pentru prima dată în clasă”

Ziua Sfintei Maria a adus dublă sărbătoare în familia Andreei Bălan. Dincolo de prima zi de școală, a fost și ziua de nume a celor două fetițe ale artistei, Clara Maria și Ella Maya. În plus, coincidența face ca această zi să marcheze și începutul unui nou an școlar pentru micuțele Bălan.

Pe Instagram, Andreea Bălan a împărtășit cu fanii săi momentele speciale și recunoștința față de familia pe care o are:

„Astăzi e o zi cu totul specială – sărbătoarea Sfintei Maria, o zi a bucuriei și a luminii si este ziua de nume al fetitelor mele minunate, Clara Maria și a Ella Maya. Coincidența face ca această zi să fie și prima zi de școală, un început plin de emoții și frumusețe.”

Pentru Clara Maria, care pășește acum pentru prima dată în clasa 0, totul este o experiență complet nouă. Sala de clasă, colegii și doamna învățătoare o întâmpină cu brațele deschise, iar fiecare literă și cifră vor deveni o descoperire fascinantă.

„Pentru Clara, care pășește acum pentru prima dată în clasa 0, totul e ca o poveste nouă: sala de clasă, colegii, doamna învățătoare – toate o așteaptă cu brațele deschise. E începutul unei călătorii minunate, unde fiecare literă și fiecare cifră va fi o descoperire.”, spune Andreea Bălan în postarea sa de pe Instagram.

Ella Maya, deja elevă în clasa a III-a, începe anul școlar cu pași mai siguri, dar păstrează aceeași emoție frumoasă: „Ella, deja în clasa a III-a, intră pe poarta școlii cu pași mai siguri, dar cu aceeași emoție frumoasă. Știe deja drumurile, știe cum e să fii elev, dar în sufletul ei primele clipe din noul an școlar sunt la fel de luminoase ca la început.”

Două începuturi diferite pentru două surori, dar ambele marcate de strălucirea primei zile de școală. Andreea a încheiat postarea cu un mesaj emoționant pentru toți cei care își serbează onomastica astăzi și pentru elevi:

„Două surori, două începuturi diferite, dar amândouă purtând în ochi aceeași strălucire a primei zile de școală – o zi care nu se uită niciodată. La mulți ani tuturor celor care își serbează azi ziua numelui și vă dorim un an nou școlar minunaat!!”

Artista, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

