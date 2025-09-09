Andreea Bălan, mesaj special pentru fiicele sale. Clara Maria a început școala: „Pășește acum pentru prima dată în clasă”

Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant pentru fiicele sale de onomastica lor, dar și în prima zi de școală.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Bălan
VEZI FOTO
POZA 1 / 29

Ziua Sfintei Maria a adus dublă sărbătoare în familia Andreei Bălan. Dincolo de prima zi de școală, a fost și ziua de nume a celor două fetițe ale artistei, Clara Maria și Ella Maya. În plus, coincidența face ca această zi să marcheze și începutul unui nou an școlar pentru micuțele Bălan.

Pe Instagram, Andreea Bălan a împărtășit cu fanii săi momentele speciale și recunoștința față de familia pe care o are:

„Astăzi e o zi cu totul specială – sărbătoarea Sfintei Maria, o zi a bucuriei și a luminii si este ziua de nume al fetitelor mele minunate, Clara Maria și a Ella Maya. Coincidența face ca această zi să fie și prima zi de școală, un început plin de emoții și frumusețe.”

Pentru Clara Maria, care pășește acum pentru prima dată în clasa 0, totul este o experiență complet nouă. Sala de clasă, colegii și doamna învățătoare o întâmpină cu brațele deschise, iar fiecare literă și cifră vor deveni o descoperire fascinantă.

„Pentru Clara, care pășește acum pentru prima dată în clasa 0, totul e ca o poveste nouă: sala de clasă, colegii, doamna învățătoare – toate o așteaptă cu brațele deschise. E începutul unei călătorii minunate, unde fiecare literă și fiecare cifră va fi o descoperire.”, spune Andreea Bălan în postarea sa de pe Instagram.

Ella Maya, deja elevă în clasa a III-a, începe anul școlar cu pași mai siguri, dar păstrează aceeași emoție frumoasă: „Ella, deja în clasa a III-a, intră pe poarta școlii cu pași mai siguri, dar cu aceeași emoție frumoasă. Știe deja drumurile, știe cum e să fii elev, dar în sufletul ei primele clipe din noul an școlar sunt la fel de luminoase ca la început.”

Două începuturi diferite pentru două surori, dar ambele marcate de strălucirea primei zile de școală. Andreea a încheiat postarea cu un mesaj emoționant pentru toți cei care își serbează onomastica astăzi și pentru elevi:

„Două surori, două începuturi diferite, dar amândouă purtând în ochi aceeași strălucire a primei zile de școală – o zi care nu se uită niciodată. La mulți ani tuturor celor care își serbează azi ziua numelui și vă dorim un an nou școlar minunaat!!”

Artista, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

Citește și:
Fosta soție a lui Ben Affleck, Jennifer Garner, nu mai vrea să aibă de-a face cu cealaltă fostă soție, JLo

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, momente emoționante în prima zi de școală a fiului lor: "Culoare și veselie"
People
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, momente emoționante în prima zi de școală a fiului lor: "Culoare și veselie"
Confesiunea făcută de Raluka despre viața de artistă: "Asta m-a afectat foarte tare..."
People
Confesiunea făcută de Raluka despre viața de artistă: "Asta m-a afectat foarte tare..."
Nicolas Cage, apariție rară în public alături de soția sa, în vârstă de 29 de ani, și fiica lor. Cum au fost surprinși de paparazzi
People
Nicolas Cage, apariție rară în public alături de soția sa, în vârstă de 29 de ani, și fiica lor. Cum au fost surprinși de paparazzi
Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an de când au câștigat Asia Express: "Divergențe sau opinii diferite..."
People
Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an de când au câștigat Asia Express: "Divergențe sau opinii diferite..."
Prințul Harry, remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său, Prințul William
People
Prințul Harry, remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său, Prințul William
Soțul lui Emily Burghelea, blocat în Hong Kong din cauza unui taifun. Vedeta, îngrijorată înainte de a naște al treilea copil
People
Soțul lui Emily Burghelea, blocat în Hong Kong din cauza unui taifun. Vedeta, îngrijorată înainte de a naște al treilea copil
Libertatea
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum au apărut Ștefan Bănică Jr și Lavinia Pîrva în prima zi de școală a fiului lor. Alexandru nu merge la stat, ci la privat: „A fost ca o poveste”
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din people
Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram. Cum l-a surprins actrița pe partenerul ei
Jennifer Aniston a confirmat relația cu Jim Curtis printr-o postare pe Instagram. Cum l-a surprins actrița pe partenerul ei
People

Jennifer Aniston a dezvăluit prima imagine cu noul său iubit, Jim Curtis.

+ Mai multe
Cristina Ciobănașu, declarații sincere despre autenticitatea din social media: "Transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă"
Cristina Ciobănașu, declarații sincere despre autenticitatea din social media: "Transmit oamenilor că viața mea nu e perfectă"
People

Cristina Ciobănașu și-a deschis sufletul și a vorbit cu sinceritate despre perioada prin care trece acum în viața ei.

+ Mai multe
Britney Spears, din nou în atenția publicului. De ce apropiații sunt "îngrijorați” pentru starea artistei
Britney Spears, din nou în atenția publicului. De ce apropiații sunt "îngrijorați” pentru starea artistei
People

Apropiații lui Britney Spears se declară îngrijorați de situația actuală a cântăreței.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC