Anda Adam și Joseph au sărbătorit un an de căsnicie. Artista a transmis un mesaj emoționant: „O viață de iubire înainte”

A trecut un an de când Anda Adam și soțul ei, Joseph, și-au unit destinele într-o ceremonie de vis. Cuplul a celebrat momentul alături de o mulțime de invitați, iar petrecerea fastuoasă a fost organizată într-un club exclusivist din București. Atmosfera a fost una electrizantă, iar artista a strălucit în mai multe ținute speciale, pregătite pentru acest moment unic.

Anda și Joseph trăiesc o poveste de dragoste ce durează de patru ani. În urmă cu 12 luni, au decis să facă pasul cel mare și să își oficializeze relația religios, în prezența celor dragi. Cununia a fost încărcată de emoții, urmată de o noapte de neuitat alături de invitați.

La aniversarea primului an de mariaj, Anda Adam a ținut să-și exprime sentimentele față de partenerul ei printr-un mesaj postat pe rețelele sociale:

„Astăzi se împlinește un an de când am spus ‘DA’ în fața lumii, dar în sufletul meu te aleg în fiecare zi.

Un an de dragoste, de provocări, de zâmbete, de ‘noi’.

Te iubesc mai mult decât cuvintele pot cuprinde și sunt recunoscătoare pentru tot ce trăim împreună.

Un an de căsnicie, o viață de iubire înainte.

Te aleg din nou. Azi, mâine, mereu”, a scris artista.