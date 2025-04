Anda Adam, primele dezvăluiri după experiența Asia Express alături de soțul ei: „Nu o să îmi fie dor de rucsacul meu, însă…”

Întoarsă recent din aventura Asia Express, Anda Adam a împărtășit primele impresii despre competiția care i-a testat limitele și i-a oferit lecții de viață neprețuite.

Participând alături de soțul său, Joseph, artista a descoperit nu doar provocările extreme ale concursului, ci și frumusețea umanității în cele mai neașteptate colțuri ale lumii.

„Nu o să îmi fie dor de rucsacul meu, cu siguranță, însă o să îmi fie dor de tot ce am putut să trăim în @americaexpressromania, pentru că a fost ceva UNIC și cea mai tare experiență din viața noastră”, a declarat Anda Adam, subliniind intensitatea și unicitatea competiției.

Artista a vorbit despre întâlnirile emoționante pe care le-a avut cu oameni care, deși aveau puțin, au împărțit cu ei tot ce au avut. Aceste momente i-au demonstrat că bunătatea poate fi găsită chiar și acolo unde te aștepți mai puțin.

„Am întâlnit atâția oameni minunați, am fost șocați de câtă bunătate poți să găsești în oameni care practic nu aveau mai nimic nici pentru ei, dar din NIMIC au împărțit totul cu noi. Am ajuns în locuri în care nu credeam că vom putea ajunge vreodată și am fost în situații limită la care nu mi-am imaginat niciodată că voi putea face față”, a mărturisit vedeta.