Rihanna și-a schimbat look-ul, iar fanii îi laudă alegerea

Deși în ultimii ani ne-a obișnuit cu un look senzual, cu părul lung, ondulat sau prins în codițe, iată că Rihanna ne ia din nou prin surprindere cu decizia ei de a-și schimba radical coafura.

Și nu este vorba despre orice fel de coafură, căci despre Rihanna vorbim. Celebra artistă a decis să abordeze o tunsoare celebră în anii 80, este vorba despre părul cu chică.

Cântăreața în vârstă de 32 de ani a fost surprinsă de paparazzi în timp ce pleca de la un restaurant din Santa Monica, unde servise cina. Atenția tuturor a fost atrasă însă de noua coafură a artistei și pe bună dreptate.

Nici ținuta purtată de Rihanna nu putea trece neobservată. Artista purta un tricou vintage Pantera imprimat cu frunze de canabis, pantaloni evazați cu imprimeu alb-verde, pantofi Fenty, ochelari de soare și numeroase bijuterii.

Nu este însă prima dată când Rihanna alege această tunsoare. Ea a mai purtat chică și în 2013, la New York Fashion Week, dar și într-un video care promova show-ul de lenjerie intimă Savage x Fenty, care a avut loc în luna octombrie a acestui an.

„YESSS HAIRRRRRR 😍” a scris un fan pe Instagram, entuziasmat de alegerea celebrei cântărețe. „THE MULLET IS BACKKKK 😭😭🔥🔥🔥🔥 MY PRAYERS HAVE BEEN ANSWERED,” (Chica a revenit. Rugăciunile mele au fost ascultate – n. red,), a adăugat un alt fan.

Rihanna nu este însă singura vedetă care a optat în acest an pentru celebra tunsoare. La începutul anului, Miley Cyrus a postat mai multe imagini pe contul ei de Instagram în care se vedea că și aceasta a optat pentru o chică (o variantă mai modernă, însă, cu breton scurt și părul mai lung și filat în spate).

