Rihanna a generat o controversă cu o fotografie publicată pe Instagram

Pe 31 iulie 2020, Rihanna a lansat Fenty Skin, o nouă marcă sub umbrela Fenty, de data aceasta cu produse de îngrijire a pielii care se adresează atât femeilor, cât și bărbaților.

Cu scopul de a-și promova noile produse din setul Fenty Skin Start’r, Rihanna a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie în care avea aplicată pe ten o cremă pentru protecție solară.

Unul dintre fanii artistei s-a arătat nedumerit de faptul că aceasta folosește produse pentru protecție solară și în anotimpul rece. „Acum este iarnă”, a scris el. „Pentru mine asta înseamnă ignoranță. O să ai riduri dacă vei crede că SPF-ul este un produs pe care îl folosești temporar. Dar continuă tot așa”, i-a răspuns Rihanna.

Indiferent de anotimp, razele UVA și UVB ne pot afecta pielea, iar expunerea excesivă poate duce la apariția ridurilor, a liniilor fine, dar și la îmbătrânirea prematură a pielii, astfel că produsele pentru protecția solară sunt unele dintre cele esențiale în rutina de îngrijire.

Înainte de lansarea Fenty Skin, Rihanna a declarat pentru Yahoo Entertainment faptul că lucrează pentru a încerca să schimbe mentalitatea oamenilor privind protecția solară. „Crescând pe o insulă, ești expus la soare în fiecare zi. Am învățat prin cel mai dur mod că soarele nu este atât de prietenos cu pielea mea. Așa că am început să am hiperpigmentare în diferite zone.”

„Cea mai greșită concepție legată de SPF este că persoanele de culoare nu ar avea nevoie. Ca femeie de culoare, sunt aici să spun că este o minciună. Avem nevoie de SPF în fiecare zi”, a adăugat artista.

