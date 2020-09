Miley Cyrus vorbește cu sinceritate despre divorțul de Liam Hemsworth

Divorțul dintre Miley Cyrus și Liam Hemsworth a fost puternic dezbătut luni de zile și continuă să fie și astăzi. Cântăreața a fost prezentă în podcastul Joe Rogan Experience și cu această ocazie s-a adus în discuție și divorțul ei de Liam.

În cadrul conversației, Miley Cyrus nu a menționat numele lui, însă a mărturisit că a fost dificil faptul că divorțul ei a fost atât de mult în atenția presei. „Recent am trecut printr-un divorț care a fost public. A fost dificil faptul că eu și persoana pe care am iubit-o ne-am dat seama că nu ne mai iubim atât de mult așa cum obișnuiam să o facem. Și este în regulă. Pot să accept asta. Nu pot accepta răutățile și toate acele povești din presă. Mă surprinde faptul că publicul nu observă un interval de timp care ar fi putut duce la asta. Nu este vorba că o zi erai fericită pe covorul roșu și a doua zi te distrai cu prietena ta [Kaitlynn Carter] în Italia! A fost destul timp între aceste evenimente și oamenii nu și-au dat seama.”

Miley Cyrus a mărturisit că inițial a fost greu să renunțe la relație pentru că era legată de confortul pe care i-l oferea și era ceea ce căuta. „A fost acel lucru de care aveam nevoie și nu pentru că eram mai îndrăgostiți, ci pentru că la vremea aceea confortul și creierul meu spuneau: „mă simt bine așa. Este confortabil.” Dar știind că cedez în fața unei dependențe m-a făcut să mă simt mai rău.”

„Nu am nevoie de un bărbat sau de o femeie care să aibă grijă de mine. Pot să am singură grijă de mine pentru că am bani, am toate lucrurile de care aș avea nevoie”, a adăugat artista.

Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei The Last Song în anul 2009. Un an mai târziu deja formau un cuplu. Miley și Liam și-au anunțat logodna în 2012, când Miley avea doar 19 ani, însă la un an distanță s-au despărțit. În 2016 s-au împăcat, iar atunci Miley a fost fotografiată purtând din nou inelul. În decembrie 2018 cei doi s-au căsătorit, însă în vara anului 2019 au anunțat că divorțează.

După despărțirea de Liam, Miley a format un cuplu cu Kaitlynn Carter, de care s-a despărțit destul de repede. Ulterior, a fost împreună cu muzicianul Cody Simpson, însă în urmă cu o lună s-au despărțit, după o relație de 10 luni.

