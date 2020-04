Ce crede Miley Cyrus despre Liam Hemsworth, la 8 luni de la despărțire

După doar câteva luni de la despărțire și finalizarea divorțului, Miley Cyrus și Liam Hemsworth au luat-o pe căi separate și sunt fericiți în noile lor relații. Miley Cyrus este împreună cu cântărețul australian Cody Simpson în vârstă de 23 de ani, iar Liam Hemsworth are o relație cu Gabriella Brooks, un model de 21 de ani. Entertainment Tonight a obținut detalii legate de situația celor doi și de cum se simte Miley acum, după o perioadă tumultoasă în care presa internațională a urmărit îndeaproape despărțirea lor.

Cyrus își dorește ca Liam să fie fericit și a înțeles că relația lor a eșuat pentru că amândoi își doreau lucuri diferite, a spus sursa. „Ea știa cât de importantă este căsnicia și iubirea pentru Liam dar în același timp avea nevoie de independență”, explică sursa citată de Entertainment Tonight . „Miley și Liam au trecut amândoi peste despărțire și sunt amândoi împliniți”.

„Deși familia lui Liam a fost un suport moral incredibil după despărțirea de Miley, Gabriella a fost cea care l-a facut pe Liam să realizeze că există și viață după fosta nevastă. Gabriella este tăcută, discretă și iubește să-și petreacă timpul doar cu Liam fără a căuta atenția altora. Chiar dacă aceasta este încă foarte tânără, ea îl adoră pe Liam și se întelege foarte bine cu familia lui și prietenii apropiați. Încă de la începutul relaței, cei doi s-au potrivit de minune”, a mai precizat sursa.

La fel ca și Cyrus, Hemsworth a acceptat faptul că amândoi căutau lucruri diferite în viață. „Liam a iubit-o foarte mult pe Miley, dar a știut mereu că viața cu ea va fi o încercare, deoarece aceasta nu era pregătită să se așeze la casa ei, iar el își dorea o căsnicie și o familie”, a adăugat sursa.

La scurt timp după anunțul despărțirii, Miley a rupt tăcerea cu o serie de mesaje pe Twitter. Ea a scris „Eu și cu Liam am fost împreună timp de zece ani, am spus-o înainte și o voi spune dinou, îl iubesc pe Liam și îl voi iubi mereu. DAR în acest moment a trebuit să iau decizia corectă pentru mine și să las trecutul în urmă. Sunt mult mai sănătoasă și mai fericită decât am fost vreodată. Puteți foarte ușor sa spuneți ca sunt o dansatoare de twerk, o fumătoare de marijuana, o fată de la țară cu gura mare, dar nu sunt o mincinoasă. Sunt însă mândră să spun că sunt intr-un stadiu diferit al vieții față de cum eram când eram mai mică.”

