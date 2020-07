Regina Marii Britanii s-ar fi simțit extrem de trădată de Prințul Harry și Meghan Markle

După ce a publicat o scrisoare pe care i-ar fi trimis-o tatălui ei înstrăinat, Meghan Markle a dat în judecată publicația Mail on Sunday, iar acum ies la iveală noi documente de la proces. Din ele ar reieși faptul că fosta Ducesă de Sussex nu s-a simțit protejată de familia regală britanică în timpul sarcinii sale.

Phil Dampier, autor al mai multor romane despre familia regală, a declarat pentru The Express următoarele: „Cred că Regina va fi absolut devastată de această informație. Va trece peste, dar se va simți foarte trădată. A încălcat protocolul pentru a o invita pe Meghan de Crăciun la Sandringham înainte de a se căsători, iar cuplul a ajuns să primească o casă în valoare de mai multe milioane de lire în mijlocul Parcului Windsor. Unii s-ar putea întreba: ce ar fi putut vrea mai mult?”

Documentele de la proces au fost obținute de E! News, iar în ele se menționează următoarele: „Meghan Markle a devenit subiectul unui număr mare de articole false și dăunătoare în presa tabloidă, în special în Mail on Sunday, ceea ce i-a dăunat foarte mult sănătății mintale. Prietenii nu au mai văzut niciodată în starea asta, erau foarte îngrijorați pentru bunăstarea ei, în special în timpul sarcinii, când nu a avut voie să se apere în vreun fel.” Palatul a îmbrățișat întotdeauna o politică prin care se abținea de la orice comentariu cu privire la aceste articole.

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat anul trecut că vor da în judecată Associated Newspapers, proprietarii Daily Mail, MailOnline, Mail on Sunday, după ce în ultima publicație menționată a fost publicată o scrisoare privată scrisă de Ducesa de Sussex tatălui ei, Thomas Markle. Cei doi i-au acuzat pe cei de la Mail on Sunday nu numai că au făcut public un document privat, ci și că l-au editat.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

