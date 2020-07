Meghan Markle s-a simțit „neprotejată” de instituțiile regale în scandalul cu tabloidele

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat pe 1 octombrie, anul trecut, că vor da în judecată Associated Newspapers, proprietarii Daily Mail, MailOnline, Mail on Sunday, după ce în ultima publicație menționată a fost publicată o scrisoare privată scrisă de Ducesa de Sussex tatălui ei, Thomas Markle. Harry și Meghan i-au acuzat, totodată, pe cei de la Mail on Sunday, nu numai că au făcut public un document privat, ci și că l-au editat. „În plus, pe lângă publicarea acestui document privat, ei au omis special anumite paragrafe, propoziții specifice și chiar anumite cuvinte pentru a masca minciunile pe care le-au continuat timp de un an”, a adăugat Prințul Harry.

Procesul se află încă în desfășurare, însă, recent, au fost scoase la iveală o serie de informații pe care echipa de avocați a lui Meghan le-a depus la dosar. ANL a afirmat că au făcut publică scrisoarea lui Meghan doar după ce cinci dintre prietenii acesteia au acordat interviuri publicației People. ANL susține de asemenea, că Meghan a trimis scrisoarea publicației The Mail on Sunday spre a fi publicată, pentru că portretiza o imagine mai reală a interacțiunii. Însă, în documentele legale completate de echipa de avocați a Ducesei, este precizat faptul că aceasta nu a avut nimic de-a face cu întreaga poveste, scrie site-ul Elite Daily.

Din documentele depuse mai reiese și că Meghan „a fost subiectul unui număr mare de articole false și denigratoare ale tabloidelor din Marea Britanie, ceea ce a cauzat un stres emoțional foarte mare, dăunându-i chiar și sănătății mintale”. De asemenea, Palatul a îmbrățișat întotdeauna o politică prin care se abținea de la orice comentariu cu privire la aceste articole, lucru care a făcut-o pe Meghan să se simtă „neprotejată”.

În acest context, prietenii Ducesei au simțit nevoia să risposteze. „Prietenii săi nu au văzut-o niciodată în această stare și erau foarte îngrijorați de sănătatea ei, mai ales fiindcă era însărcinată, nu primea niciun fel de protecție și îi era interzis să se apere. Politică „fără comentarii” a fost luată de Echipa de Comunicare KP, fără a fi discutată sau fără a primi aprobarea reclamantei. Dacă reclamanta ar fi fost întrebată sau dacă ar fi avut oportunitatea de a participa, aceasta ar fi cerut echipei să comunice că nu a fost implicată în articolul publicat de revista People”, scrie documentul.

Avocații Ducesei susțin că, prietenii lui Meghan „s-au simțit obligați să vorbească după ce au văzut în repetate rânduri modul în care tabloidele difuzau informații false despre Ducesă, în timp ce ea era obligată să tacă. Meghan crede că, din acest motiv, câțiva prieteni au ales să participe la articolul din People și au făcut acest lucru sub anonimat”.

Avocații au concluzionat că Meghan nu știa despre interviul din People sau că anumite părți din scrisoare vor fi făcute publice și folosite în presă. Și că, în plus, nu ar fi aprobat niciodată acest lucru.

Citește și:

O scriitoare britanică faimoasă îi aseamănă pe Prințul Harry și Meghan Markle cu Adolf Hitler

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro