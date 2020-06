Porecla controversată pe care Meghan Markle a primit-o de la angajații palatului

Tom Quinn, un scriitor britanic, a lansat recent o nouă carte intitulată Palatul Kensington: o memorie intimă de la Regina Maria la Meghan Markle. Cartea se bazează pe declarațiile angajaților care au servit la curtea regală. Pe lângă multe alte intimități, Quinn a aflat și poreclele pe care regalitățile le-au primit din partea personalului.

„Poreclele sunt inevitabile”, a declarat Quinn pentru Fox News. „Presa britanică este recunoscută pentru modul în care construiește personalități și le portretizează ca fiind minunate. Apoi, când povestea nu mai este interesantă, au nevoie de altceva. Așa că fac apelează la o tactică total opusă. Încearcă să distrugă imaginea persoanei respective. Poreclele au ajuns în presă și au fost folosite împotriva lui Meghan. Însă, de fapt, acestea au plecat de la palat”.

Quinn a mai adăugat și că unii membri ai personalului au considerat-o pe fosta actriță din serialul Suits prea exigentă pentru un nou-venit. Aceștia se plângeau de faptul că Meghan Markle îi suna în miezul nopții sau că le trimitea e-mail-uri la 5 dimineața. Așa că, au numit-o „Ducesa Dificilă”.

„Cred că Meghan a simțit nevoia să fie luată în serios, să arate că poate face asta”, a explicat Quinn. Acesta mai spune și că la început, presa a adorat-o pe Meghan și că a făcut-o să se simtă ca fiind parte a familiei regale. „Însă, când au decis că această poveste este plictisitoare, au subliniat faptul că este dificilă”.

Potrivit autorului, lucrurile între Meghan și presă au început să se înrăutățească în 2019, când aceasta a declarat că nu era pregătită să facă față știrilor negative pe care tabloidele aveau să le titreze despre ea.

„Nu aveam idee. Știu că este greu de înțeles, dar prima oară când l-am cunoscut pe actualul meu soț, prietenii mei erau extrem de fericiți, fiindcă eu eram fericită. Dar prietenii mei englezi mi-au spus: ‘Suntem singuri că e minunat, dar nu ar trebui să o faci fiindcă tabloidele engleze îți vor distruge viața’ „.

Recent, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să nu mai colaboreze cu o serie de tabloide din Marea Britanie, printre care The Sun, Daily Mail, Daily Mirror și Daily Express. De asemenea, Meghan Markle a dat în judecată The Mail on Sunday pentru publicarea unei versiuni editate a scrisorii pe care aceasta a trimis-o tatălui său, Thomas Markle, în 2018. Ea susține că scrisoarea a fost editată cu scopul de a-i deteriora reputația, iar editorul a folosit în mod greșit informațiile private și a încălcat drepturile de autor.

