Prințul Harry și Meghan Markle anunță că vor da în judecată un tabloid britanic

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat marți, 1 octombrie, că vor da în judecată Associated Newspapers, proprietarii Daily Mail, MailOnline, Mail on Sunday, după ce în ultima publicație menționată a fost publicată o scisoare privată scrisă de Ducesa de Sussex tatălui ei, Thomas Markle.

„Credem în libertatea și obiectivitatea presei, a reportajelor adevărate. Vedem acest lucru drept piatra de temelie a democrației și a stării actuale din întreaga lume, la orice nivel – nu am avut niciodată mai multă nevoie ca acum de o presă responsabilă”, a spus Prințul Harry în declarația oficială.

„Din păcate, soția mea a devenit cea mai recentă victimă a presei tabloide britanice care lansează campanii împotriva persoanelor, fără a se gândi la consecințe – o campanie nemiloasă, care a crescut rapid în ultimul an, în timpul sarcinii și în timp ce ne creștem fiul. Există un cost uman la această propaganda neobosită, mai ales că este știut că este falsă și cu intenții rele, iar noi am continuat să ne arătăm curajoși, însă așa cum mulți dintre voi știți, nu pot descrie în cuvinte cât de dureros a fost. Asta deoarece astăzi, în era digitală, minciunile publicațiilor sunt republicate ca un adevăr pe întreg globul. Povestea de astăzi nu se mai uită până mâine”, a continuat Ducele de Sussex.

Acesta a explicat că acțiunea legată întreprinsă de familia regală este în pregătire de „multe luni”, spunând totodată că există standarde duble în privința acestui grup de presă care a atacat-o pe soția sa, Meghan, aproape zilnic în ultimele nouă luni. „Au putut să creeze minciună după minciună în privința ei doar pentru că nu a fost vizibilă pe perioada concediului de maternitate. Pentru această presă totul este un joc, unul pe care noi nu am vrut să-l jucăm de la început. Am fost un martor tăcut la suferința ei pentru prea mult timp. Să stăm fără să acționăm ar fi contrariul a tot ceea ce credem noi.”

Ducele și Ducesa de Sussex îi acuză, totodată, pe cei de la Mail on Sunday că au editat scrisoarea. „În plus, pe lângă publicarea acestui document privat, ei au omis special anumite paragrafe, propoziții specifice și chiar anumite cuvinte pentru a masca minciunile pe care le-au continuat timp de un an.”

„Vine un moment în care singurul lucru pe care îl putem face este să ripostăm în fața acestui comportament, deoarece el distruge oameni și distruge vieți. Simplu spus, asta este bullying, care sperie și reduce la tăcere oamenii. Noi toți știm că asta nu este acceptabil, la niciun nivel. Nu vom putea crede într-o lume în care nu există responsabilitate pentru asta”, a adăugat Prințul Harry.

Acesta a explicat că este vorba despre un subiect delicat și pentru personal pentru el, amintind de moartea Prințesei Diana, care încercând să scape de paparazzi a fost implicată într-un accident auto în august 1997.

„Deși această acțiune poate nu este cea mai sigură, este cea corectă. Deoarece cea mai mare temere a mea este că istoria se repetă. Am văzut ce se întâmplă când o persoană pe care o iubesc nu mai este considerată sau tratată ca un om adevărat. Mi-am pierdut mama și acum îmi văd soția căzând victimă acelorași forțe puternice. Vă mulțumim vouă, publicului, pentru sprijinul neîncetat. Este foarte apreciat. Și, deși poate nu vedeți asta, chiar avem nevoie de el”, a încheiat Prințul Harry comunicatul.

Potrivit ET, Ducele și Ducesa de Sussex folosesc fonduri private pentru a acționa în justiție publicația. În plus, un reprezentat al firmei de avocatură Schillings, cei pe care Meghan și Harry i-au angajat, a declarat marți că vor da în judecată tabloidul, deoarece au refuzat să rezolve această problemă într-un alt mod satisfăcător.

Un reprezentat al Mail on Sunday a vorbit pentru ET, declarând că publicația își susține în continuare povestea. „The Mail on Sunday își susține povestea publicată și se va apăra în acest caz. Specific, noi negăm categoria că scrisoarea Ducesei ar fi fost editată într-un mod în care i-ar fi schimbat înțelesul”.

