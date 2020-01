Thomas Markle, declarații despre decizia fiicei sale, Meghan Markle, de a se îndepărta de familia regală 

În mod cert, Meghan Markle și Prințul Harry au luat pe toți prin surprindere cu decizia pe care au luat-o. Thomas Markle, tatăl Ducesei, a criticat-o extrem de dur pe fiica sa în cadrul unui interviu pentru Channel 5.

„Este dezamăgitor deoarece trăia visul oricărei fete. Fiecare fată vrea să devină o prințesă și ea a primit asta și acum dă cu piciorul la tot, și se pare că o face pentru bani”, a declarat Thomas Markle.

El nu se aștepta ca fiica lui să ia o astfel de hotărâre: „Este stânjenitor pentru mine. Când s-au căsătorit, și-au luat o obligație, iar aceea era de a fi parte din familia regală și de a o reprezenta, ar fi absurd să nu facă asta. E una dintre cele mai mărețe și mai longevive instituții din lume. Ei o distrug. Nu o apreciază la adevărata valoare, o transformă într-un Walmart cu o coroană. Este ceva ridicol. Nu ar trebui să facă asta. Cred că sunt pierduți. Nu știu ce au de gând să facă.”

De asemenea, și Samantha, sora lui Meghan Markle, a făcut câteva declarații în urma deciziei luate de Ducesă. „Nu am văzut nimic care să fie vreodată rasist și, astfel, mi s-a părut că este o greșeală să eviți să îți asumi responsabilitatea pentru mai multe lucruri. Simt că a luat această hotărâre deoarece nu era fericită de criticile care au apărut în presă”, a declarat Samantha.

În urmă cu doar câteva zile, un anunț spunea cum Thomas Markle ar putea să depună mărturie împotriva fiicei sale în procesul pe care Meghan Markle și Prințul Harry l-au intentat tabloidului The Mail on Sunday. Cei doi au dat în judecată tabloidul deoarece a publicat o scrisoarea făcută de Meghan tatălui ei. Scrisoarea a venit din partea lui Thomas, iar el a explicat motivul pentru care a făcut acest lucru. „Am decis să fac publice diferite fragmente din scrisoare din cauza articolului scris de prietenii lui Meghan în revista People. Trebuie să mă apăr. Am publicat doar anumite părți, deoarece restul erau atât de dureroase. Această scrisoare nu mi s-a părut plină de iubire. M-a rănit.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

