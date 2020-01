Prințul Harry vorbește pentru prima dată despre retragerea din familia regală într-un discurs emoționant

În cadrul unei cine private pentru organizația Sentebale, Prințul Harry a vorbit pentru prima dată despre retragerea din familia regală, explicând că a luat cu greu această decizie.

„Trebuie să spun că pot doar să îmi imaginez ceea ce poate ați auzit sau ați citit în ultimele săptămâni. Așa că vreau să auziți adevărul de la mine, atât cât îl pot împărtăşi, nu ca prinţ, sau duce, ci pur şi simplu ca Harry, aceeaşi persoană pe care mulţi dintre voi aţi urmărit-o crescând în ultimii 35 de ani, dar cu o perspectivă mai clară. Regatul Unit este casa mea şi locul pe care îl iubesc. Asta nu se va schimba niciodată. Am crescut simțindu-mă sprijinit de atât de mulți dintre voi și am văzut cum ați primit-o cu brațele deschise pe Meghan atunci când ați văzut că mi-am găsit dragostea și fericirea la care am sperat o viață întreagă. ‘S-a căsătorit în sfârșit și cel de-al doilea fiu al Dianei’ Hoorey!”, a glumit Prințul Harry.

„Știu, de asemenea, că ați ajuns să mă cunoașteți bine de-a lungul anilor și aveți încredere că femeia pe care am ales-o să îmi fie soție are aceleași valori ca mine. Și le are. Și este aceeași femeie de care m-am îndrăgostit. Amândoi facem tot ce putem să ne continuăm rolul pentru această țară cu mândrie. Atunci când eu și Meghan ne-am căsătorit, eram entuziasmați. Eram plini de speranță și eram aici ca să lucrăm. Din aceste motive, simt o mare tristețe că s-a ajuns la asta. Decizia pe care am luat-o pentru mine și pentru soția mea nu este una ușoară. După luni de discuţii, care au urmat unor ani de provocări și știu că nu am procedat întotdeauna corect, însă nu a existat o altă opțiune. Ceea ce vreau să clarific însă, este că nu ne vom îndepărta”, a continuat Harry.

„Noi am sperat să putem continua să o reprezentăm pe Regină, Comunitatea Națiunilor și asociațiile mele militare, fără fonduri publice. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil. Am acceptat asta știind că cine sunt cu adevărat nu se va schimba și voi rămâne la fel de dedicat. Dar, sper că vă ajută să înțelegeți faptul că a trebuit să fac un pas înapoi de la tot ce știam în schimbul a ceea ce sper că va fi o viață mai liniștită”, a spus Ducele de Sussex, menționând astfel că și-ar fi dorit să continue munca caritabilă.

„Am fost născut cu această viață și este o mare onoare să îmi servesc țara și Regina. Când mi-am pierdut mama în urmă cu 23 de ani, voi m-ați luat sub aripa voastră. Ați avut atât de mult timp grijă de mine, însă presa este o forță puternică și sper doar că într-o zi sprijinul colectiv să fie mai puternic, deoarece acest lucru este mult mai mare decât noi. A fost privilegiul nostru să vă servim și vom continua să avem o astfel de viață. Totodată, a fost un privilegiu să cunoaștem atât de mulți dintre voi și să simțim entuziasmul vostru pentru Archie, care a văzut zilele trecute zăpada pentru prima dată și a considerat că este minunată.”

Prințul Harry a menționat în discurs că familia sa i-a fost mereu alături lui și lui Meghan și îi va fi veșnic recunoscător Reginei. „Voi avea întotdeauna cel mai mare respect pentru bunica mea, comandantul meu și sunt incredibil de recunoscător ei și întregii familii pentru sprijinul pe care mi l-au arătat mie și lui Meghan în ultimele luni. Voi continua să fiu același om care își iubește țară și își dedică viață sprijinind cauze, organizații caritabile și comunități militare care sunt importante pentru mine.”

Ducele de Sussex le-a mulțumit celor prezenți pentru toată susținerea pe care i-au arătat-o de-a lungul timpului, spunând că rolul pe care l-a avut în organizația l-a ajutat să învețe mai multe despre viață.

Discursul Prințului Harry vine la o zi după ce Regina Elisabeta a II-a a emis o declarație oficială prin care anunță termenii separării Ducelui și Ducesei de Sussex de familia regală. Cei doi nu vor mai primi fonduri publice, nu vor mai folosi titulatura „Altețele Lor Regale” și nu vor mai fi considerați membri activi ai familiei regale. În plus, aceștia vor da înapoi banii folosiți pentru renovarea Frogmore Cottage.

