Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre tatăl lui și comparația dintre ei: „Lucrez să îmi creez propria identitate”

Radu Ștefan Bănică a simțit încă din copilărie presiunea asupra sa din cauza faptului că este fiul celebrului artist Ștefan Bănică. Cu toate acestea, odată cu trecerea anilor, tânărul și-a dorit să își creeze propria imagine și carieră, împărtășind cu tatăl său dragostea pentru scenă. Artistul a dezvăluit cum reacționează atunci când este comparat cu juratul de la „X Factor”.

Fiul lui Ștefan Bănică este un tânăr actor și muzician ce muncește din greu pentru cariera, împărtășind aceeași pasiune precum tatăl său. Cu toate că se bucură de celebritate de la o vârstă fragedă, Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că își dorește să își facă propriul nume bazat pe talentul său și nu pe faptul că este fiul unei vedete.

Radu este student la UNATC, în ultimul an, iar până acum nu a jucat pe o scenă alături de tatăl lui. Cu toate acestea, Ștefan Bănică l-a invitat pe Radu la concertul său de la Sala Palatului, unde au încântat spectatorii cu un moment special. În ceea ce privește facultatea, Radu a dezvăluit că este foarte recunoscător pentru tot ce a învățat în toți acești ani și le-a mulțumit profesorilor care i-au fost alături.

„O am pe Bogdana Darie, care este profesoara mea de actorie din anul întâi, și o aveam și pe Ștefana Zamfira, fata lui Zamfirescu, dar a luat o clasă de anul întâi și nu o mai am. Îi sunt recunoscător pentru cei doi ani pe care i-am avut cu dânsa. Am învățat la facultate și prin intermediul profesoarei mele, Delia Nartea, cu care m-am pregătit să intru la facultate, ei îi datorez principala materie din capul meu.”, a mai declarat Radu Ștefan Bănică.