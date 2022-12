Radu Ștefan Bănică, mesaj emoționant pentru sora lui, Violeta, de ziua ei de naștere

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 15 ani pe 15 decembrie 2022. Fratele ei, Radu Ștefan Bănică, i-a făcut o urare specială pe rețelele de socializare cu prilejul acestei ocazii.

Radu Ștefan este fiul pe care Ștefan Bănică îl are din relația cu Camelia Constantinescu. Tânărul este talentat la muzică, are o carieră de succes în actorie, dar este și antreprenor. El are o relație extrem de apropiată cu sora lui, Violeta, și cu fiecare ocazie vorbește cu mândrie despre ea. Acum, de ziua ei de naștere, Radu Ștefan Bănică i-a transmis pe contul lui de Instagram un mesaj extrem de emoționant.

„Te iubesc prea mult… La mulți ani!”, a fost mesajul scris de Radu Ștefan Bănică.

De asemenea, și Andreea Marin i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de emoție în ziua în care tânăra a împlinit 15 ani. Mesajul vedetei a fost însoțit și de o fotografie în care apare alături de Violeta.

„Suntem legate suflet de suflet, pentru totdeauna. Simt adânc fiecare tresărire, fiecare emoție, fiecare umbră sau rază de lumină din viața ta și sunt aici pentru tine, mereu. La bine și la greu, dragostea mea! La mulți ani, Violeta mea!”, a transmis Andreea Marin.

Radu Ștefan Bănică are o relație frumoasă cu Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Cei doi tineri se înțeleg foarte bine, iar actorul a avut mereu numai cuvinte de laudă la adresa surorii sale. Despre relația pe care o are cu sora lui, Violeta, Radu Ștefan Bănică a spus:

„Este una foarte frumoasă, sunt foarte uimit cât de repede a trecut timpul și mă bucur că ne avem unul pe altul, suntem norocoși, avem discuțiile noastre, secretele noastre”, mărturisea Radu Ștefan Bănică în urmă cu câteva luni pentru VIVA!.

În ceea ce privește relația cu mama Violetei, Radu Ștefan Bănică a precizat că Andreea Marin s-a purtat tot timpul exemplar cu el.

„O știu de mic, de când s-a cuplat cu tata. Am o relație foarte frumoasă, este mama surorii mele, am un respect pentru ea, se poartă extraordinar cu mine și este o relație foarte frumoasă”, a completat Radu Ștefan Bănică pentru sursa menționată anterior.

