Alexia Eram, dezvăluiri inedite despre Andreea Esca: „Mă împart de fiecare dată”

Alexia Eram este printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din mediul online. Fiica Andreei Esca este tot timpul activă pe rețelele de socializare, dar și prezentă la evenimentele mondene. Tânăra de 22 de ani își adoră meseria și declara în urmă cu ceva timp că nu i-ar fi călcat pe urme mamei sale în ceea ce privește rubrica știrilor.

Cu toate acestea, Alexia Eram a dezvăluit pentru playtech.ro că și-ar fi dorit să prezinte o emisiune de divertisment. Cum a crescut de mică în lumina reflectoarelor, fiica Andreei Esca a spus că a fost atrasă de televiziune, însă nu a luat în considerare pupitrul știrilor, considerându-l un domeniu prea serios. Tânără a avut mai multe idei în ceea ce privește viitorul și speră că anul ce vine îi va aduce multe surprize plăcute.

„Am avut mai multe idei, voiam să fiu medic legist, la un moment dat. Mi se părea foarte tare, deși nu-i chiar așa. Sunt fericită unde am ajuns. Nu pot spune că nu mă așteptam, de mică am fost crescută într-o familie care oricum era publică. Și mi-a plăcut acest lucru și uite unde am ajuns. La Știri nu mi-aș fi dorit să fiu, e prea serios pentru mine, dar la televizor la o emisiune, de ce nu? M-aș vedea prezentând o emisiune de divertisment. Chiar și actriță în filme, seriale. Dar cine știe ce se va întâmpla în 2023”, a spus Alexia Eram pentru Playtech Știri.