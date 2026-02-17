Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, implicați împreună într-un proiect. Despre ce este vorba și la ce să se aștepte publicul

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, vor fi din nou implicați într-un proiect. După ce au participat la Power Couple, fanii așteptau cu nerăbdare să îi vadă împreună în cadrul unei emisiuni.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, implicați împreună într-un proiect

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu vor avea o emisiune, mai exact la Nostalgia Radio, un nou post de radio. Anunțul despre proiectul celor doi a fost făcut de către Costin Gache, fondatoul festivalului Nostalgia, precum și al stației Nostalgia Radio, de pe frecvența 90,2 FM și pe care publicul îl va asculta începând cu finalul lunii februarie. Emisiunea celor doi se numește „Cum am ajuns aici” și va fi în fiecare miercuri seară, între 19:00 și 21:00.

„Sunt abordate diferite teme, ca să zic așa, astfel încât să avem cât mai multe subiecte. Giulia împreună cu Huidu fac o emisiune despre relații. Eu fac o emisiune despre spirit antreprenorial”, a spus Costin Gache pentru paginademedia.ro.

Ce îi reproșează Giulia Anghelescu soțului ei

Într-un interviu acordat recent, Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre relația cu soțul ei.

„Cred că învățăm în fiecare zi și asta este ceea ce ne leagă atât de tare în relația noastră, pentru că trebuie să îți cunoști foarte bine partenerul și trebuie să știi și că atunci când greșește, dacă greșește, trebuie să îi dai voie să învețe ceva din greșelile respective și, de ce nu, să înveți și tu. Și am învățat multe lucruri și eu și el, sunt absolut convinsă”, a mărturisit artista pentru Cancan.ro.

Întrebată care este persoana care are ultimul cuvânt în ceea ce privește luarea deciziilor importante, artista a precizat că în relația cu soțul ei există mereu un echilibru.

„Când eu, când el, încercăm să păstrăm un echilibru. Și dacă zic eu într-un fel și cred că am avut ultimul cuvânt, vine el din urmă și zice „Da, iubita mea' și atunci nu l-am avut eu pe ultimul. Dar, da, cred că într-o relație care ține de atâția ani, dacă nu am fi reușit să avem acest echilibru, cu siguranță nu am fi ajuns până aici”, a mai povestit pentru sursa citată.

Cum gestionează Giulia Anghelescu și Vlad Huidu relația cu cei doi copii

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împreună doi copii, Antonia și Mikael. Artista și soțul ei au mărturisit că au, adesea, păreri diferite despre parenting, însă ajung la un numitor comun care să nu îi afecteze pe cei mici.

„Bineînțeles, în fiecare zi avem opinii diferite. De-asta îți trebuie răbdare. Ea este mai permisivă, eu mai puțin permisiv”, a spus Vlad Huidu pentru Unica.ro.

„Și cumva, da, sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar sunt chestii normale pentru o familie. Dar direcția de parenting, vă dați seama că e aceeași, că altfel n-am funcționa”, au completat cei doi pentru sursa citată.

Cei doi au mai vorbit și despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii.

„Tehnologia e greu de stăpânit și de controlat, dar cred că o relație sănătoasă, construită sănătos cu copilul, ar trebui să ducă doar la lucruri bune. Adică un copil trebuie ascultat înainte de orice. Un copil trebuie să aibă încredere în tine ca părinte și să vină, indiferent ce i se întâmplă, să îți spună ție primul. Cred că lucrul pe care îl avem noi de făcut e să le oferim siguranța și încrederea că suntem acolo indiferent de situație”, au mai spus cei doi.

