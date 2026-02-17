Oana Moșneagu i-a pregătit o surpriză soțului ei, Vlad Gherman, de ziua lui de naștere. Actorul a împlinit 33 de ani

Vlad Gherman a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 33 de ani. Cu această ocazie, soția lui, Oana Moșneagu, i-a făcut o surpriză, iar actorul a fost impresionat.

Oana Moșneagu, surpriză pentru soțul ei

Oana Moșneagu l-a luat prin surprindere pe soțul ei, Vlad Gherman, cu un tort pe care i l-a oferit la miezul nopții, când el a împlinit 33 de ani. În acel moment, cei doi lucrau la o campanie, iar filmarea s-a prelungit mai mult decât și-ar fi putut imagina.

„La mulți ani, iubirea meaaaaa!!

La anu’ nu mai punem filmare de noapte fix pe 13 februrie, da?”

La rândul său, Vlad Gherman a transmis un mesaj de recunoștință pentru urările de bine pe care le-a primit.

„Gata, în mod oficial îmbrățișez 33 de ani. Vă mulțumesc pentru mesajele și pentru gândurile bune pe care le-am primit astăzi de la voi.”

Vlad Gherman, despre finanțele familiei

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Întrebat cum sunt gestionați banii în familie, Vlad Gherman a explicat că el și soția sa preferă o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat. Cei doi au atât proiecte comune, cât și activități separate care le aduc venituri, însă nu au stabilit niciodată ca unul dintre ei să administreze singur bugetul familiei.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un „jumi-juma'. Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Vlad Gherman a mărturisit că, personal, preferă să își asume rolul de a contribui mai mult financiar, însă subliniază că acest lucru nu este o regulă și nici o competiție între el și partenera sa de viață.

„Eu, ca bărbat, tot ce pot să spun e că, evident, prefer să plătesc eu mai des, să aduc eu mai mulți bani în casă. Asta nu înseamnă că e o competiție între noi, înseamnă că mie îmi place să trag mai mult de mine și să mă forțez să produc mai mult. E o chestie pe care vreau să mi-o asum. Cred că niciunui bărbat nu i-ar plăcea să știe că femeia câștigă mai mult; se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea.”

Vlad Gherman a precizat că veniturile lor au variat de-a lungul timpului, existând perioade în care Oana Moșneagu a câștigat mai mult, dar și momente în care situația s-a inversat. Cu toate acestea, diferențele nu au generat tensiuni în cuplu, deoarece ambii privesc banii ca pe o resursă comună.

„Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează”, a mai adăugat Vlad Gherman.

Foto: Arhiva ELLE

