Doina Teodoru, declarații rare despre viața ei amoroasă după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce a mărturisit actrița: „Mi-aș dori foarte mult un…”

După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă pe drumuri separate. Deși cuplul părea extrem de unit, iar cererea în căsătorie părea să marcheze un pas spre altar, lucrurile s-au schimbat între timp.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii 2025, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu are deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Doina Teodoru, declarații rare despre viața ei amoroasă

Într-un interviu acordat recent, Doina Teodoru a ținut să sublinieze că în acest moment nu are nicio relație și nici nu caută un nou partener.

„Sunt singură! Nu am timp, am fost foarte prinsă cu spectacolul și premiera filmului… Dacă o să apară cineva bine, dacă nu, la fel de bine. Mi-aș dori foarte mult un bărbat stabil emoțional și psihic, care are direcție în viață și știe ce vrea și pe care să îl admir!”, a declarat actrița pentru Click.

În prezent ea se axează pe viața profesională, iar fanii o pot vedea în piesa de teatru „6 inimi, 3 greșeli”.

Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru a fost surprinsă alături de un alt bărbat, însă imaginile realizate de paparazzi nu dovedesc clar că ar fi vorba de o nouă relație amoroasă. Cu toate acestea, în fotografii, cei doi apar îmbrățișați în fața unui restaurant, iar sursele mondene spun că între cei doi ar fi mai mult decât o prietenie.

Bărbatul în cauză are multe în comun cu fostul partener al actriței. De la aspectul fizic până la profesie. Mai exact, este vorba despre Gabriel Dima, patronul de la restaurantul Senviș din Floreasca.

Vezi imaginile AICI!

Cătălin Scărlătescu, ținta glumelor după despărțirea de Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu nu a scăpat de ironii nici pe platourile de filmare MasterChef. Celebrul chef a fost ținta glumelor colegilor săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care nu au ratat ocazia să îi aducă aminte de despărțirea de Doina Teodoru chiar în timpul preselecțiilor.

Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a surprins pe mulți. Deși păreau pregătiți pentru un pas important în relație, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, păstrând discreția. În cele din urmă, vestea a ajuns și la colegii de platou, care nu s-au putut abține să nu îl tachineze pe chef.

În timpul filmărilor, Cătălin a fost mult mai vorbăreț decât de obicei, ceea ce i-a atras atenția lui Sorin Bontea:

„De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus acesta.

Florin Dumitrescu a continuat în același ton glumeț, referindu-se la un concurent aflat în fața lor:

„Lasă concurentul să-și termine ideea!”, a glumit el.

Citește și:

Tily Niculae, decizie neașteptată privind cariera ei profesională. Unde s-a angajat actrița: „E un nou început pentru noi'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro