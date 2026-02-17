Doina Teodoru, declarații rare despre viața ei amoroasă după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Ce a mărturisit actrița: „Mi-aș dori foarte mult un…”

În vara anului 2025, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 17.02.2026, 09:00,  de  Andreea Ilie
6. Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă pe drumuri separate. Deși cuplul părea extrem de unit, iar cererea în căsătorie părea să marcheze un pas spre altar, lucrurile s-au schimbat între timp.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii 2025, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu are deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Doina Teodoru, declarații rare despre viața ei amoroasă

Într-un interviu acordat recent, Doina Teodoru a ținut să sublinieze că în acest moment nu are nicio relație și nici nu caută un nou partener.

„Sunt singură! Nu am timp, am fost foarte prinsă cu spectacolul și premiera filmului… Dacă o să apară cineva bine, dacă nu, la fel de bine. Mi-aș dori foarte mult un bărbat stabil emoțional și psihic, care are direcție în viață și știe ce vrea și pe care să îl admir!”, a declarat actrița pentru Click.

În prezent ea se axează pe viața profesională, iar fanii o pot vedea în piesa de teatru „6 inimi, 3 greșeli”.

Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru a fost surprinsă alături de un alt bărbat, însă imaginile realizate de paparazzi nu dovedesc clar că ar fi vorba de o nouă relație amoroasă. Cu toate acestea, în fotografii, cei doi apar îmbrățișați în fața unui restaurant, iar sursele mondene spun că între cei doi ar fi mai mult decât o prietenie.

Bărbatul în cauză are multe în comun cu fostul partener al actriței. De la aspectul fizic până la profesie. Mai exact, este vorba despre Gabriel Dima, patronul de la restaurantul Senviș din Floreasca.

Vezi imaginile AICI!

Cătălin Scărlătescu, ținta glumelor după despărțirea de Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu nu a scăpat de ironii nici pe platourile de filmare MasterChef. Celebrul chef a fost ținta glumelor colegilor săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care nu au ratat ocazia să îi aducă aminte de despărțirea de Doina Teodoru chiar în timpul preselecțiilor.

Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a surprins pe mulți. Deși păreau pregătiți pentru un pas important în relație, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, păstrând discreția. În cele din urmă, vestea a ajuns și la colegii de platou, care nu s-au putut abține să nu îl tachineze pe chef.

În timpul filmărilor, Cătălin a fost mult mai vorbăreț decât de obicei, ceea ce i-a atras atenția lui Sorin Bontea:

„De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus acesta.

Florin Dumitrescu a continuat în același ton glumeț, referindu-se la un concurent aflat în fața lor:

„Lasă concurentul să-și termine ideea!”, a glumit el.

Citește și:
Tily Niculae, decizie neașteptată privind cariera ei profesională. Unde s-a angajat actrița: „E un nou început pentru noi'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum

Recomandari
Care ar fi prima vedetă care participă la Asia Express 2026. Ce surprize a pregătit Antena 1 pentru fanii emisiunii
People
Care ar fi prima vedetă care participă la Asia Express 2026. Ce surprize a pregătit Antena 1 pentru fanii emisiunii
Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit noi imagini din casa lor de vacanță de la Șușani: "Cât am așteptat eu asta…"
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit noi imagini din casa lor de vacanță de la Șușani: "Cât am așteptat eu asta…"
Meghan Markle împărtășește o imagine rară cu fața fiicei sale, Lilibet, într-o fotografie alături de Prințul Harry: "Pentru totdeauna, de Valentine's Day"
People
Meghan Markle împărtășește o imagine rară cu fața fiicei sale, Lilibet, într-o fotografie alături de Prințul Harry: "Pentru totdeauna, de Valentine's Day"
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista
People
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista
Viviana Sposub, gest romantic din partea partenerului ei. Cum a fost răsfățată de Valentine's Day
People
Viviana Sposub, gest romantic din partea partenerului ei. Cum a fost răsfățată de Valentine's Day
Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță: "În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…"
People
Ilona Brezoianu, mesaj de revoltă pe rețelele de socializare. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță: "În ce lume trăim??? Sunt din ce în ce mai șocată…"
Libertatea
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Deea Maxer a fost cerută în căsătorie. Cum a surprins-o iubitul de ziua de naștere
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Larisa Uță pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după șase săptămâni din show-ul de la Antena 1
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Cristian Boureanu și Aris Eram, schimb dur de replici la Survivor România 2026. Fostul politician l-a jignit pe fiul Andreei Esca
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Televiziunea la care ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Ce crede Florin Călinescu
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor și nu s-a cenzurat deloc! S-a dezlănțuit asupra lui CAV. Ce a urmat
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Cum arată Carmen Grebenisan în lenjerie intimă la 4 luni după ce a devenit mamă. Adevărul despre corpul ei după ce a născut
Unica.ro
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
Zodia care va fi forțată să o ia de la zero. Își curăță viața, dar durerea e mare!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
„La mese mănânc…” Așa a reușit Andra să slăbească! Nu e nicio dietă-minune, nimic ieșit din comun! Oricine poate să îi urmeze exemplul! A spus clar ce a făcut și kilogramele în plus s-au topit!
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! Îmbrăcat sport, cu o geacă groasă, albă, gluga trasă pe cap și ochelari de soare, și-a făcut apariția relaxat pe pârtie, la 58 de ani, și s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Spune drept, îți dai seama cine e în poze? FOTO
catine.ro
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Trucuri de patiserie care sunt valabile și astăzi. Sfaturi de la profesioniști
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Peștii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
Greșeala care îți dublează factura la energie. La ce e recomandat să fii atentă
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale ar putea primi un mesaj de la fostul partener în februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din people
Brooklyn Beckham, mesaj special pentru Nicola Peltz, după scandalul cu familia sa: "Te voi proteja"
Brooklyn Beckham, mesaj special pentru Nicola Peltz, după scandalul cu familia sa: "Te voi proteja"
People

Brooklyn Beckham i-a transmis un mesaj special soției sale, Nicola Peltz, de Valentine's Day.

+ Mai multe
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce a dezvăluit actrița: "El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult..."
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce a dezvăluit actrița: "El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult..."
People

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas în relații de amiciție după despărțirea lor din 2021.

+ Mai multe
Actrița Maya Hawke și Christian Lee Hutson s-au căsătorit. Colegii actriței din Stranger Things le-au fost alături
Actrița Maya Hawke și Christian Lee Hutson s-au căsătorit. Colegii actriței din Stranger Things le-au fost alături
People

Actrița din Stranger Things, Maya Hawke, s-a căsătorit cu Christian Lee Hutson.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC