Pe ce cheltuie Alexia Eram cei mai mulți bani: „Sunt feblețea mea”

Alexia Eram este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România, care se adresează zilnic unei comunități numeroase de fani. Fiica Andreei Esca este inedependentă financiar și muncește deja de câțiva ani pentru lucrurile pe care le are. Cu toate că este o tânără responsabilă, aceasta a recunoscut că are o slăbiciune pentru cumpărături.

Fiica prezentatoarei de la PRO TV este independentă financiar de aproximativ doi ani, începând să câștige bani încă din perioada facultății. Alexia Eram își ia rolul de pe rețelele de socializare cât se poate de în serios și muncește pentru fiecare campanie pe care o promovează. Tânăra poate spune că are tot ce își dorește și a recunoscut că îi place să cheltuie destul de mult.

Alexia Eram dezvăluie pe ce cheltuie cei mai mulți bani

Într-un interviu pentru Ego.ro, Alexia Eram a recunoscut că are planuri mari pentru viitor în materie de business, însă nu vrea să ofere acum foarte multe detalii, pregătind o surpriză pentru urmăritorii săi. În ceea ce privește cheltuielile sale, creatoarea de conținut a recunoscut că are o slăbiciune pentru haine și vacanțe, acestea fiind domeniile către care alocă sume mai mari de bani.

„Nu cred că mi-aș deschide un brand de lenjerie intimă, un brand de haine, poate, un business, în alte domenii, da. Dar nu o să vă divulg acum. Am multe idei în cap și o să vedem ce o să se întâmple pe mai departe. Absolut deloc. (n.r. – nu e econoamă atunci când vine vorba de haine) Deloc. Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolv. Vacanțele și hainele sunt feblețea mea. Nu sunt chiar atât de cheltuitoare, dacă știu că îmi permit să îmi iau ceva, o să îmi iau acel lucru. Dacă știu că trebuie să fac ceva mai important, în loc să îmi cumpăr niște haine, nu o să fac acel lucru. Așa că nu cred că nu am făcut nicio tâmpenie niciodată ca să îmi cumpăr un anumit lucru.”

Fiica Andrei Esca activează de ceva timp în mediul online, fiind foarte activă pe Instagram, Facebook și TikTok. De asemenea, Alexia are și un canal de YouTube unde postează clipuri de fashion și lifestyle.

Alexia Eram declara în urmă cu ceva timp într-un podcast că este mândră de reușitele sale, iar veniturile ei îi asigură un trai așa cum își dorește: „Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță.”

