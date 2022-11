Toni Iuruc, declarație tranșantă după ce Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj

Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj cu roxadustat, la US Open 2022. Anunțul a fost făcut de avocații Paul Ciucur și Dan Mihai, de la Sport Resolutions, agenția londoneză de soluționare a litigiilor din sport, în cadrul unei emisiuni difuzate de TVR.

Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, a vorbit în cadrul unui interviu despre acuzațiile care i se aduc fostei sale soții. Omul de afaceri și-a arătat sprijinul față de sportivă, dovedind încă o dată că despărțirea celor doi a fost una prietenească.

„Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația… Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba”, a declarat, pentru Știrile Pro TV, Toni Iuruc.