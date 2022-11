Adrian Mutu, dezvăluiri inedite despre viața amoroasă și fostele căsnicii: „A fost o iubire fulgerătoare”

Adrian Mutu și-a lansat recent cartea autobiografică „Revenirea din Infern”. Fostul fotbalist a descris momente cheie din cariera lui sportivă, dar a povestit și câte ceva despre trecutul lui amoros. Antrenorul de la Rapid a vorbit despre prima mare dragoste, dar și despre căsniciile care nu au funcționat.

Cu toate că o bună perioadă de timp a fost văzut drept un adevărat cuceritor, Adrian Mutu a recunoscut că în adolescență era foarte timid. Prima dată s-a îndrăgostit la un bal al bobocilor și și-a făcut un adevărat plan pentru a o cuceri pe handbalista Irina Neagu. Potrivit fostului fotbalist , era foarte timid în preajma ei și a durat ceva timp până și-a făcut curaj să vorbească cu ea.

„Mă îndrăgostisem de Irina Neagu, handbalista de lot olimpic, viitoare campioană mondială de tineret. Ne cunoscuserăm la un bal al bobocilor, la Casa Studenților. Era cu trei luni mai mare ca mine și învăța la „Ion Barbu”, la doi pași de blocul meu. În tinerețe am fost foarte timid. Ca să încep să vorbesc cu o fată trebuia să îmi fac un plan întins pe câteva luni și, când ne întâlneam, nu mai știam ce să spun”, a dezvăluit fostul fotbalist, în cartea sa, notează ciao.ro .

Ulterior, Mutu a declarat că a devenit un adevărat expert al săruturilor, unul durând chiar două ore:

„Cred că am adunat, la prima relație, 3 milioane de kilometri făcuți prin oraș, un ținut de mână și patru cuvinte rostite. Pot spune că am încercuit Piteștiul de mii de ori! Și mai vorbeam, așa, o dată la o oră și jumătate: „Ce faci?”, „Bine, bine!”. Și asta era tot! Când am sărutat-o prima oară, voiam să fi făcut asta cu vreo 3 ore înainte, dar de unde tupeu? Nu mai spun de altele, că începeam cu degetul mic… Dacă simțeam și piele… Puteam spune că eram cel mai mare specialist în săruturi din lume la vremea aceea, pentru că unul singur dura două ore! Când sărea butonul de la bluză ziceai că ai câștigat Champions League… Asta dacă fata era de vârsta mea. Dacă era mai mare, începeam planul din ianuarie și făceam primii pași prin iunie!”, a mai povestit antrenorul