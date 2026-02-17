Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin, răspunde zvonurilor conform cărora ar fi fost exmatriculată pentru bullying

Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin, a reacționat public la zvonurile apărute recent potrivit cărora ar fi fost exmatriculată dintr-o instituție de învățământ din cauza unor comportamente de bullying. Tânăra, în vârstă de 21 de ani și studentă la Vanderbilt University, a respins ferm aceste afirmații, explicând că informațiile apărute în mediul online sunt false și exagerate.

Într-un comentariu redistribuit ulterior pe Instagram Stories, Apple a declarat: „Bună! Nu voiam să răspund, dar această poveste este complet falsă și a scăpat total de sub control”.

Fiica muzicianului Chris Martin și a actriței Gwyneth Paltrow a mai subliniat că nu a fost niciodată exmatriculată, cu atât mai puțin pentru bullying.

„Înțeleg perfect că unii oameni nu mă plac și este în regulă! Internetul este un loc în care oamenii își pot împărtăși opiniile. Dar acest zvon este complet neadevărat, nu sunt genul acesta de persoană, iar oricine mă cunoaște știe asta”.

Potrivit Page Six, nu este pentru prima dată când numele ei este asociat cu astfel de speculații. În decembrie 2024, după participarea la Le Bal des Débutantes de la Paris, au circulat videoclipuri în care părea că încearcă să intre într-o ședință foto improvizată a unei alte debutante. Alte secvențe o arătau părând că dă ochii peste cap în timp ce intra la gala cu acces pe bază de invitație, la braț cu contele Leo Henckel von Donnersmarck. Aceste imagini au dat naștere unor comentarii negative în social media.

Ulterior, Aliénor Loppin de Montmort, tânăra surprinsă în imaginile respective, a intervenit public în apărarea ei. Într-o declarație pentru People din 2024, aceasta a spus: „[Apple] este, sincer, cea mai drăguță fată! Chiar nu merită nici măcar o fărâmă din ce i se întâmplă. A fost extrem de drăguță nu doar cu mine, ci cu toate debutantele!”.

O sursă apropiată familiei Paltrow a oferit la acel moment detalii și pentru Daily Mail, descriind-o pe Apple drept „mai jucăușă și mai veselă și cu adevărat o fată care susține fetele”. Aceeași sursă a precizat că ea „nu ar încerca niciodată să eclipseze pe cineva, nu asta a fost intenția ei” și a insistat că „a o caracteriza drept o fată răutăcioasă este foarte departe de adevăr”. În plus, persoana respectivă a adăugat: „Chiar a avut o seară minunată și îmi pare rău că toate acestea umbresc momentul, pentru că a fost o seară atât de înălțătoare pentru ea și pentru celelalte fete”.

Conform Page Six, la vremea respectivă, Apple a ales să trateze situația cu umor, apărând într-un videoclip pe TikTok alături de prietenele sale. În clip, cele trei mimau un voiceover preînregistrat: „Nu știu cum ar putea cineva să aibă o problemă cu noi. Suntem o adevărată încântare”. La un moment dat, una dintre prietene spune: „Suntem două dintre cele mai amuzante fete și ne știm, adică în viața reală”, în timp ce apare o imagine cu Ava Crox, cea care publicase inițial filmarea de la bal. Voiceover-ul continuă descriindu-le ca fiind „grijulii, caritabile, generoase, amabile…”.

Cum a gestionat Apple faima părinților săi

Într-un interviu acordat recent publicației The Daily Telegraph, după lansarea noii sale campanii cu brandul Self-Portrait, Apple Martin a spus că părinții ei i-au insuflat o etică solidă a muncii.

„Știu că nu este un mod normal de a crește, sub nicio formă. Dar părinții mei au făcut o treabă excelentă în a mă învăța că nu ar trebui să mă simt îndreptățită la nimic. Trebuie să muncesc”, a declarat ea.

Întrebată cum reușește să rămână cu picioarele pe pământ, Apple a spus: „Petrecerea timpului cu prietenii și încercarea de a avea o experiență universitară normală mă fac să mă simt mai ancorată. Așa mă relaxez. Stăm și cântăm la chitară, unul cântă, ceilalți acompaniază. Îmi place și să mă uit la reality show-uri cu prietenii. Într-o zi am stat cinci ore pe canapea și am revăzut episoade vechi din Americas Next Top Model”.

Apple studiază la Universitatea Vanderbilt, unde urmează specializarea „Drept, istorie și societate”, potrivit unui interviu acordat revistei Interview la începutul anului. Totuși, Apple cochetează și cu actoria.

„Fac parte din minunatul grup de teatru cabaret Vanderbilt Original Cast. Spectacolul acestui semestru este o parodie muzicală a emisiunii Love Island, intitulată Love on an Island. Este atât de amuzant. Melodiile sunt fenomenale. Am o voce foarte joasă, așa că de fiecare dată când facem armonii, e ca și cum ar spune: ‘Bine, acum cântă băieții și Apple.’ Cânt piesa mea preferată din tot repertoriul în acest semestru, sunt foarte entuziasmată. Nu sunt cea mai bună din grup, dar iubesc ce fac”, a adăugat ea.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro