Cine sunt cei 10 finaliști de la Eurovision România 2026 Selecția Națională

Cei 10 finaliști Eurovision România 2026 Selecția Națională vor urca pe scenă pe 4 martie.

Cine sunt cei 10 finaliști de la Eurovision România 2026 Selecția Națională

După trei zile de audiții intense în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”, procesul de selecție a intrat într-o nouă etapă. Juriul Selecției Naționale a stabilit zece artiști care merg mai departe în competiția pentru reprezentarea României pe scena de la Viena.

Numele finaliștilor au fost anunțate în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, transmis în direct la TVR 1, TVR INFO și online pe TVR+. Lista artiștilor selectați de juriu include: Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) și Yguana („Happy Birthday”). Aceștia vor putea fi urmăriți în Marea Finală programată miercuri, 4 martie, în direct la TVR.

Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, au publicat pe Instagram și reacția pe care au avut-o atunci când și-au văzut numele în finală.

„Am intrat în FINALA Eurovision România și încă nu ne-am revenit.
Ce ați văzut până acum a fost doar începutul.
Pregătim un show și mai curajos, și mai viu, și mai noi.
Mulțumim că sunteți aici. Energia voastră chiar ne ține în picioare.
Bailando Solo prin viată.
Dar niciodată singuri.”, au transmis cei doi.

Organizatorii au decis ca publicul să aibă un rol activ în stabilirea lineup-ului final, după reacțiile fanilor și nivelul artistic al pieselor evaluate în semifinale. Astfel, melodiile clasate pe locurile 11–15 în urma punctajului acordat de juriul de specialitate intră într-o etapă separată de calificare, denumită „Wild Card din partea publicului”.

Până duminică, 15 februarie, ora 19:00, publicul poate viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile pentru această ultimă șansă: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”. Melodia care va acumula cele mai multe vizualizări va primi accesul în finală alături de cei zece concurenți deja selectați de juriu.

Rezultatul votului public va fi anunțat duminică seara, la ora 20:00, moment în care va fi stabilită piesa ce completează lista finaliștilor Selecției Naționale. Ulterior, echipa Eurovision România va publica un nou playlist care va reuni toate cele 11 melodii calificate, disponibil publicului pe canalul oficial de YouTube al TVR până în data de 4 martie 2026, ora 12.00.

Componența juriului din acest an reunește profesioniști din industria muzicală, media și producție. Din echipă fac parte Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, producătorul și A&R-ul Marius Dia, producătorul și compozitorul Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de Monoir, jurnalista și artista Elena Popa, jurnalistul TVR Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music play manager la Radio România Cultural.

România va intra în competiția internațională pe 14 mai, în a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026. Evenimentul se desfășoară sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai, iar marea finală pe 16 mai, toate organizate la Viena.

La ediția din acest an participă 35 de țări, printre care Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Ultima ediție a concursului a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Procesul de selecție pentru reprezentantul României continuă astfel într-o etapă decisivă, în care votul publicului se întâlnește cu evaluarea profesioniștilor din industrie, conturând formula finală pentru scena europeană.

Foto: Facebook Eurovision România

