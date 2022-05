Ștefan Bănică Jr., fotografie rară alături de fiul lui. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva

Ștefan Bănică Jr. și soția sa, Lavinia Pîrva , sunt căsătoriți din 2017, iar împreună au o familie superbă. Artista a născut un băiețel în urmă cu 3 ani, însă pe care îl țin departe de ochii publicului. Cu toate acestea, vedeta a surprins o imagine emoționantă și rară cu partenerul ei de viață și Alexandru, pe care a postat-o pe rețelele de socializare.

Lavinia a postat o fotografie adorabilă cu Ștefan Bănică Jr. și Alexandru, în dreptul căreia a scris „Băieții mei” cu o inimă roșie. Artistul îl strânge în brațe pe băiețel în timp ce se uită unul la celălalt, însă micuțul este fotografiat cu spatele, fără să i se vadă chipul. Îmbrăcat lejer, cu un tricou negru, o șapcă în aceeași nuanță și o pereche de jeans albaștri, Alexandru se bucură de timpul prețios petrecut cu părinții lui.

Recent, Lavinia a explicat într-un interviu pentru VIVA! de ce refuză să îi expună chipul băiatului ei pe rețelele de socializare. Vedeta a precizat că Alexandru trebuie să se bucure acum de copilărie și de perioada în care social media nu face parte din viața lui. Cu toate acestea, soția juratului de la „X Factor” a spus că, la un moment dat, vor publica și imagini cu băiețelul, în care va putea fi admirat de fani.

„În primul rând, dacă am fi venit cu Alexandru la şedinţa foto, probabil am fi terminat în trei zile, lux pe care nu ni-l permitem. Alexandru este foarte năstruşnic acum. Dar, în acelaşi timp, nu ne-am dorit să-l expunem momentan. Cu siguranţă vom face acest lucru atunci când vom simţi. Alexandru are tot dreptul să se bucure de copilăria lui, nu-mi doresc să fie arătat cu degetul că e copilul nostru.”, a spus Lavinia Pîrva.