Irina Fodor, prima reacție după ce a fost fotografiată acasă la Ștefan Bănică Jr: „Am hotărât să arăt eu care este adevărul”

Irina Fodor este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, care în ultimele săptămâni a fost prezentă în fiecare weekend pe micile ecrane, la emisiunea de pe Antena 1, „Dancing on Ice: Vis în doi”. Frumoasa vedetă prezintă emisiunea alături de Ștefan Bănică Jr., iar cei doi formează o echipă pe cinste.

În ultimele zile au circulat zvonuri legate de relația dintre Irina Fodor și Ștefan Bănică Jr., după ce șatena a fost fotografiată de paparazzi în timp ce intra în vila de lux a cântărețului. Imaginile au ajuns imediat în atenția publicului și au ocupat primele pagini ale tabloidelor. După ce soția prezentatorului a reacționat cu privire la zvonurile apărute, Irina a transmis, la rândul ei, un mesaj dur.

Irina Fodor s-a arătat cât se poate de deranjată de informațiile care au circulat în presă în ultimele zile legate de o eventuală relație între ea și Ștefan Bănică Jr . Soția lui Răzvan Fodor a transmis un mesaj puternic pe pagina sa de Instagram, unde a condamnat atitudinea celor care au insinuat că între ea și colegul ei ar fi ceva mai mult.

Conform spuselor sale, vedeta a participat la o întâlnire în care s-au discutat aspecte legate de emisiunea live pe care cei doi o prezintă. Ba mai mult, aceasta a spus că imaginile au fost scoase din context, fără a fi contactată pentru un drept la replică. Prin urmare, prin intermediul rețelelor de socializare, șatena și-a expus punctul de vedere.

„De o săptămână, colegii din presă creează titluri care mai de care mai bombastice și preiau în buclă o informație artificială, fără a verifica realitatea. Întâmplător, împărțim aceeași meserie, pentru că și eu am fost 10 ani reporter, dar am fost învățată, la facultate și de-a lungul timpului, să verific sursele și să lucrez cu dovezi. Așadar, dacă nu m-a sunat nimeni până acum să mă întrebe cum au stat lucrurile de fapt, fidelă principiilor, am hotărât să arăt eu care este adevărul, ca să nu mai existe discuții aberante și inutile. Întâlnirea despre care s-a scris în diferite moduri a fost, de fapt, o ședință legată de proiectul live pe care îl prezentăm. Lucrurile au fost scoase din context, persoane prezente la fața locului au fost evitate în fotografii și așa s-a creat o știre falsă. Sunt absolut convinsă că există imagini și cu ceilalți colegi care au venit la întâlnire sau cu Lavinia, care a coborât o dată cu Ștefan din mașina lor. Asta e tot ce am de spus și ce aș fi spus de la început, dacă mă întreba cineva. Vă mulțumesc frumos! Numai bine tuturor!”, a scris Irina Fodor pe rețelele de socializare.