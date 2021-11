Prin ce experiență neplăcută a trecut Andreea Bănică pe aeroportul din Egipt

Andreea Bănică a avut parte de o vacanță în Egipt alături de familia ei. Cântăreața și-a ținut la curent fanii de pe rețelele de socializare și a împărtășit cu aceștia imagini din această destinație.

Însă, Andreea Bănică a trecut și printr-o experiență neplăcută în aeroportul din Egipt, atunci când urma să se întoarcă în România. Într-o serie de Instastories, artista le-a povestit urmăritorilor ceea ce s-a întâmplat și care este motivul pentru care s-a simțit atât de deranjată. „Când am ajuns în aeroport, am văzut niște cozi imense la care trebuia să ne așezăm pentru a face controlul pașapoartelor, bagajelor. Pe lângă faptul că ne-au controlat de trei ori aceleași lucruri, bagajele imense, ne-au controlat din cap până în picioare. Aveam bijuteriile la mână, au spus că dacă nu le dau jos, nu pot să trec. Am spus: „Nu am cum să le dau jos, că ar însemna să țin toată coada asta, până dau eu toate bijuteriile jos.” Eu merg cu brățări la mână, sunt de acord să mă controlezi. Dacă piuie mașinăria, controlează-mă din cap până în picioare. (…) M-a controlat, m-a pus să ridic picioarele pe sus, mai avea puțin și-mi băga mâna la sutien.”

Cântăreața a continuat să mărturisească faptul că era foarte multă lume în aeroport și că nu se respectau măsurile de distanțare socială. „Pe lângă faptul că am pus toate bagajele pe banda aceea, au căzut, împrăștiate, exact ca pe vremuri când se dădea rația, când stăteam cu părinții noștri la coadă, stăteam la rând, și eu, și sora mea, mama și tata, ca să ne dea rația. Ne călcam în picioare, îmbulzeală, dădeam din coate. Ne-au separat, femeile de bărbați. Dacă vedeați cum dădeau rusoaicele din coate și cum se agitau, voiau să ajungă primele. Toate avioanele au avut întârziere pentru că se făcea acest control de o mie de ori, de fiecare dată același lucru. Nu vă spun cum luau copiii din cărucioare. (…) A fost ceva SF, eu nu am pățit în viața mea așa ceva. Am stat vreo 4 ore în aeroport, eram terminați, rupți de oboseală.”

După această experiență neplăcută, Andreea Bănică a adăugat că ia în considerare să nu mai meargă în Egipt. „Eu am călătorit în foarte multe țări civilizate. Am călătorit și în Israel, am avut foarte multe concerte acolo și de fiecare dată același control riguros și foarte atent, dar nu așa îmbulzeala asta. Ce distanțare socială? Când am ajuns din România în Egipt cu teste, hârtia ca să demonstrăm că suntem vaccinați, nici nu s-au uitat. Nu aveau nici o treabă. Experiența asta de pe aeroport la întoarcere a fost șocantă, nu cred că mă voi mai întoarce în Egipt, serios”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram.

