Primul mesaj transmis de Prințul William, după funeraliile bunicului său, Prințul Philip, nu este însă unul la care fanii familiei regale britanice – nici întreaga lume – s-ar fi așteptat. Mesajul transmis de Prințul William nu are legătură cu decesul bunicului său, ci.. este vorba despre fotbal.

Ducele de Cambridge, în vârstă de 38 de ani, a făcut prima declarație oficială după funeraliile bunicului său, Prințul Philip, pe contul de Twitter pe care îl împarte cu soția lui, Kate Middleton.

Mesajul transmis pe Twitter face referire însă la sportul preferat al lui William, mai exact fotbalul. „Acum, mai mult ca oricând, trebuie să protejăm întreaga comunitate a fotbalului – de la cel mai înalt nivel până la rădăcină – și valorile competiției și corectitudinea care stă la baza ei. Mă alătur îngrijorării pe care fanii o au despre propunerea înființării Super League și daunele pe care riscă să le provoacă jocului pe care îl iubim”. Ducele chiar i-a încheiat mesajul, semnându-se cu W.

Now, more than ever, we must protect the entire football community – from the top level to the grassroots – and the values of competition and fairness at its core.

I share the concerns of fans about the proposed Super League and the damage it risks causing to the game we love. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 19, 2021