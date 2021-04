Detaliul bizar plănuit de Prințul Philip pentru propria înmormântare

Întreg evenimentul prilejuit de înhumarea Ducelui de Edinburgh a fost plănuit de Prințul Philip în avans, cu toate că pandemia, mai precis restricțiile impuse de aceasta, au dat peste cap o parte dintre planuri. Altele, însă, au fost duse cu strictețe la îndeplinire, precum dorința prințului de a fi purtat către capelă într-un Land Rover Defender TD5 130 la a cărui modificare a lucrat chiar el începând din 2003.

Totul a fost plănuit de Prințul Philip minuțios, de la medaliile și decorațiile pe care le-a obținut acesta pentru serviciile aduse regatului britanic, și care au fost prezentate în cadrul ceremoniei, și până la persoanele care au fost invitate să participe la evenimentul ținut într-un cadru extrem de restrâns, rezumându-se doar la membrii familiei regale și la câțiva prieteni foarte apropiați.

Acum un alt detaliu neașteptat plănuit de Prințul Philip a ieșit la iveală, și anume faptul că acesta și-a dorit ca un fotograf să realizeze imagini ale înmormântării din interiorul unui stâlp fals așezat pe treptele capelei în care s-a ținut ceremonia religioasă la care au participat doar 30 de persoane.

Fotograful Arthur Edwards, în vârstă de 80 de ani, a fost cel care a dus la îndeplinire sarcina dificilă de a obține imaginea perfectă cu sicriul prințului, urcat pe scări în capelă. Acesta a fotografiat familia regală vreme de 40 de ani, și astfel a ajuns apropiat de prinț, și s-a declarat emoționat de ultima sa îndatorire față de omul pe care l-a imortalizat timp de decenii.

„Cu o fantă ca a unei cutii poștale, semăna cu ascunzătorile pentru privit păsări în care Prințul petrecea ore întregi după ce s-a retras la Sandringham. Când sicriul a trecut prin fața ascunzătorii mele intrând în capelă, la ultima privire asupra bărbatului pe care l-am fotografiat vreme de 40 de ani, am fost copleșit de amintirile despre acest om incredibil. Din perspectiva mea neobișnuită pe care am avut-o fotografiind atâția ani familia regală, am fost îndeajuns de aproape să văd că Prințul Charles era devastat. Aproape de lacrimi, puteam să văd că își dădea seama de dificila lui sarcină de a avea grijă de monarhie și de mama sa.”

Aproape fiecare detaliu al ceremoniei a fost plănuit de Prințul Philip vreme de 20 de ani, cu minuțiozitate. Însă multe dintre planurile sale au fost date peste cap – în primul rând, invitații au fost separați pentru a urma restricțiile impuse de pandemie, astfel încât Regina Elisabeta a II-a a fost nevoită să stea singură, îmbrăcată în negru și purtând o mască neagră. Ceremonia a fost privită de milioane de oameni în toată lumea, 11 milioane urmărind doar transmisia BBC, în Marea Britanie.

