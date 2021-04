Ce mesaj au transmis Prințul Harry şi Meghan Markle după decesul Prințului Philip

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, i-au adus un omagiu virtual Prințului Philip, care a decedat vineri la vârsta de 99 de ani.

În timp ce speculaţiile curg în privinţa participării cuplului la înmormântarea din Marea Britanie, Prințul Harry și Meghan Markle au transmis un mesaj pe site-ul organizaţiei lor, Archewell.

Pe un fundal întunecat, un singur mesaj în relief, scris cu litere albe: „În memoria Alteţei Sale Regale, Ducele de Edinburgh, 1921-2021. Vă mulţumim pentru devotament … ne veţi lipsi foarte mult”, a fost afişat pe site-ul web al Archewell, organizaţia de caritate şi de producţie audiovizuală fondată de cuplu anul trecut.

The Duke and Duchess of Sussex have paid tribute to Prince Philip on their https://t.co/w77h3sYI8I website: pic.twitter.com/7sT992lAaX

— Omid Scobie (@scobie) April 9, 2021