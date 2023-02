Paula Seling spune adevărul în controversa cu TVR: „Mă retrag mereu atunci când consider că nu e locul meu”

După cum știm deja, Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision 2023. Tânărul în vârstă de 18 ani va reprezenta România la Eurovision 2023 la Liverpool, acolo unde se va desfășura concursul anul acesta în luna mai.

Au fost persoane care au contestat desemnarea lui Theodor Andrei drept reprezentatul României la Eurovision 2023. Pe lângă asta, a mai existat și o altă controversă legată de desfășurarea evenimentului. Potrivit unor surse citate de Libertatea, Paula Seling, care, în urmă cu 13 ani, aducea României locul 3 în finala Eurovision de la Oslo, ar fi trebuit să susțină un recital în seara în care a avut loc finala națională, însă acest lucru nu s-a mai concretizat după ce reprezentanții TVR i-ar fi cerut artistei să interpreteze anumite melodii.

Cântăreața a fost contactată de publicația citată și întrebată despre acest moment controversat.

„Nu am niciun motiv să vorbesc despre asta. Nu sunt genul de persoană care să spună lucruri… Prefer să nu vorbesc despre ce a fost. Nu mă interesează să discut subiectul. Și nu vreau să vă supărați pe mine. Dacă cei de la Eurovision vor să spună mai multe, e treaba lor. Eu prefer să nu intru în această discuție”, a declarat Paula Seling pentru sursa citată.

Libertatea a luat legătura și cu reprezentanții TVR, pentru a afla poziția postului public cu privire la această controversă.

Aceasta a mai precizat că recitalul nu a avut loc după „cele două părți nu au căzut de acord asupra condițiilor de colaborare”, subliniind faptul că „TVR nu i-a impus doamnei Paula Seling să interpreteze ceva anume”.

Acum, Paula Seling a făcut pe pagina ei de Facebook câteva declarații referitoare la această controversă. Cântăreața a vrut să clarifice situația creată și a mărturisit că nu a plecat plângând din sediul TVR.

„Eu?! Să plec plângând din sediul TVR?!

Pentru că cineva din organizatori are o problemă personală cu o piesă intrată în Patrimoniul UNESCO pe care doream să o cânt în recitalul meu și sunt sigură că ar fi bucurat audiența TVR?!

Să plâng pentru că un producător TVR crede că poate face playlist-ul unui artist invitat?

Niciodată! Doamne ferește! Mă retrag mereu atunci când consider că nu e locul meu.. și niciodată nu am să vărs lacrimi pentru asta”, a fost mesajul transmis de Paula Seling pe Facebook.