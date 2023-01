Paula Seling, declarații emoționante despre fiica ei, Elena: „Mă uimește de fiecare dată”

La finalul anului trecut, s-a aflat că Paula Seling a adoptat o fetiță în urmă cu 6 ani. Elena avea 3 ani în momentul în care a apărut în viața artistei și a fostului ei soț, Radu Bucura. Cântăreața și Radu Bucura au divorțat, după 17 ani de căsătorie.

Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, Paula Seling a făcut mărturisiri despre fiica ei pe care a adoptat-o. Artista a dezvăluit că Elena a ales momentul ca povestea cu privire la adopția ei să fie făcută publică.

„Nu eu am ales momentul, ea însăși l-a ales, pentru că s-a exprimat foarte frumos că mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine. Exact așa a spus, sunt cuvintele ei. Este un copil foarte inteligent și are o intuiție foarte bună și o inteligență afectivă ce pe mine mă uimește de fiecare dată. Are cuvintele la ea și are niște expresii cu care mă uimește. În fiecare zi are astfel de momente, câteva și ăsta a fost unul dintre ele. Am înțeles că pentru ea este important și pentru noi la fel, tatăl ei și eu, doar că am așteptat ca ea să fie suficient de matură și puternică, încât să fim siguri că este ceea ce își dorește.”