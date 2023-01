Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, schimb neașteptat de replici în direct la TV: „M-am simțit insultat”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare.

Atât Vlad Gherman, cât și Cristina Ciobănașu sunt acum implicați în alte relații. Actorul formează un cuplu alături de colega sa de platou, Oana Moșneagu, cu care se înțelege de minune. Ba mai mult, cei doi postează adesea imagini împreună și nu se sfiesc să arate cât de mult se iubesc. De asemenea, Cristina Ciobănașu este într-o relație cu Alexandru Mureșan de ceva timp, iar imaginile cu cei doi arată cât de fericiți sunt împreună.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman petrec mult timp împreună pe platourile de filmare, iar fanii apreciază orice ocazie în care îi văd glumind și distrându-se. Cei doi au fost protagoniștii unui schimb de replici inedit în timpul emisiunii Xtra Night Show la care au participat împreună pentru a discuta despre proiectul pe care îl au cu Andreea Ibacka.

În spirit de glumă, Vlad Gherman a declarat în cadrul emisiunii că a fost deranjat de faptul că fosta lui logodnică a anunțat pe rețelele de socializare că vor merge împreună la show, dar când a făcut acest lucru i-a zis și numele de familie.

„Mi-a zis Cris acum: ‘Eu nu am mai fost aici de când ne-am despărțit!’ Eu i-am zis că am fost de multe ori. Ne-am obișnuit (n.red. să lucreze cu Cristina Ciobănașu). Astăzi m-a șocat, în drum spre aici am văzut că a postat Cris că va veni cu Andreea Ibacka și Vlad Gherman și am zis că de când îmi spui pe numele de familie? M-am simțit insultat. Trebuia să-mi zică Vlad, că mă știe toată lumea așa.”, a spus Vlad Gherman la Xtra Night Show.