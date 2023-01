Dana Săvuică, dezvăluiri despre relația cu fiica ei și cum își menține silueta: „Secretul are câte puțin din toate”

Dana Săvuică împlinește vârsta de 53 de ani și se poate mândri cu o siluetă de invidiat. Vedeta a dezvăluit recent care este secretul ei și cum reușește să se mențină tot timpul într-o formă excelentă. Dincolo de secretul siluetei sale, aceasta a vorbit deschis și despre relația pe care o are cu fiica sa, Julie, în vârstă de 29 de ani.

Într-un interviu pentru Unica, Dana Săvuică și-a dezvăluit secretul siluetei de invidiat și cum reușește să se mențină în cea mai bună formă, atât fizic, cât și psihic. Fostul model a precizat că cel mai important este echilibrul, iar odată cu trecerea anilor a dobândit și mai multă înțelepciune. Prin urmare, acesta constă în „puțin din toate'.

În ceea ce privește relația pe care o are cu fiica ei, Dana Săvuică are doar cuvinte de laudă de adus la adresa lui Julie. Fiica vedetei are 29 de ani și, așa cum a precizat modelul, a ales să îi urmeze pașii bunicului ei și să aleagă o carieră în diplomație. Dana este extrem de mândră de Julie și a precizat că a fost mereu un copil înțelegător.

„Fiica mea are 29 de ani. Dar de când era mică am stabilit o legătură de prietenie cu ea, ca să nu mă perceapă că fiind acel adult strict de care trebuie să se ferească sau pe care să-l asculte cu sfințenie. Am fost protectivă, dar și relaxată. Am încercat să-i fiu alături atunci când îmi cerea ajutorul, nu să o sufoc cu prezența mea. Dar a fost și este un copil extraordinar. Nu prea mi-a dat bătăi de cap, așa că mă consider foarte norocoasă. Datorită ei am putut să-mi continui și cariera, fiind ajutată mult și de părinții mei. Julie și-a petrecut o parte din copilărie asemenea mie, cu părinții mei în misiuni diplomatice, în Finlanda, Pakistan și Indonezia. Am vrut să aibă și ea parte de o educație aleasă și să cunoască o altă lume. Sunt foarte bucuroasă că ea acum merge pe drumul bătătorit de tatăl meu, cel al diplomației.”, a mai declarat vedeta pentru sursa citată.