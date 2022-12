Dana Săvuică, imagini de colecție din vacanța de lux din Caraibe: „Cireașa de pe tort”

Dana Săvuică se bucură din plin de timpul petrecut departe de casă. Vedeta se răsfață pe plajele de vis din Caraibe, unde are parte de cele mai frumoase momente în locuri pline de semnificație. La sfârșit de an, aceasta a decis să „fugă” de vremea rece din România pentru o perioadă petrecută la soare.

Vedeta în vârstă de 52 de ani a plecat într-o vacanță de lux, unde se relaxează la plajă și vizitează locuri deosebite. Alături de buna ei prietenă, Carmen Negoiță, Dana Săvuică se simte foarte inspirată și conectată cu locul, motiv pentru care insulele din Caraibe sunt printre destinațiile sale exotice preferate.

Dana Săvuică se află în Jamaica, una dintre cele mai frumoase insule din Caraibe, dar și o destinație preferată de multe vedete internaționale. Vedeta a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare că se află în locul în care Marylin Monroe și-a petrecut luna de miere alături de soțul ei, Arthur Miller, și s-a fotografiat exact în aceelași punct precum vedeta de la Hollywood.

Dana Săvuică a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare impresiile pe care și le-a făcut, după ce a ajuns în Jamaica. Inspirată de cele mai cunoscute povești din lume, vedeta a transmis că este pregătită să își creeze propria poveste în locul de vis pe care l-a ales.

„După un an plin de călătorii Jamaica se anunță a fi cireașa de pe tort! Vibe-ul acestei insule în mijlocul Caraibelor este cunoscut în toată lumea ca fiind The One and Only. Nu degeaba a ales scriitorul Ian Fleming, autorul celebrei serii James Bond să se inspire aici pentru aventurile celui mai renumit și șarmant spion. Dar și eu îmi voi croi povestea mea aici. M-au prins deja mrejele magiei sale.”, a spus vedeta.