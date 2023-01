Care e motivul pentru care Paula Seling a apelat la psiholog atunci când a adoptat-o pe fiica ei

Când vine vorba de viața personală, Paula Seling a preferat întotdeauna să fie discretă și puține au fost ocaziile în care a vorbit despre căsnicia ei. Anunțul că artista a divorțat după 17 ani de căsătorie de soțul ei, Radu Bucura, cel care i-a fost și manager o bună perioadă și care s-a ocupat de activitatea artistică și concertele vedetei, a surprins pe toată lumea.

La finalul anului trecut, s-a aflat că Paula Seling a adoptat o fetiță în urmă cu 6 ani. Elena avea 3 ani în momentul în care a apărut în viața artistei și a fostului ei soț, Radu Bucura. În cadrul unui interviu pentru revista VIVA!, cântăreața a povestit că procesul de adopție a fost minuțios și a cuprins teste și analize psihologice și fizice. Paula Seling a mărturisit ce anume au simțit în momentul în care au văzut-o pentru prima dată pe Elena.

„Elena avea trei anișori în momentul adopției. Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi. (…) Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistentei maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine.”