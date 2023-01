Paula Seling dezvăluie adevăratul motiv pentru care ea și Radu Bucura au divorțat, după 17 ani de căsătorie

Paula Seling este una dintre vedetele care preferă să își țină viața personală privată și împărtășește cu publicul mai mult detalii legate de cariera ei. Vestea că Paula Seling a divorțat i-a luat prin surprindere pe fanii artistei, mai ales că aceasta era căsătorită de 17 ani cu Radu Bucura, cel care i-a fost și manager o lungă perioadă de timp și care s-a ocupat de activitatea artistică și concertele vedetei.

Artista a vorbit deschis, în cadrul unui podcast de pe YouTube, despre lucrurile frumoase pe care le-a realizat alături de fostul ei soț, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Paula Seling a confirmat recent zvonurile privind divorțul de Radu Bucura, după 17 ani de căsătorie și a vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțire.

„Nu pot să vă vorbesc despre un om pe care îl respect enorm, alături de care am trăit clipe minunate, fără ca acesta să fie de față. Dacă el este dornic să vă vorbească, nu am nimic împotrivă. Eu fiind persoană publică, este în regulă, însă Radu e o persoană deosebit de discretă și îi respect dreptul la intimitate. În plus, mereu am considerat că viața de familie trebuie să rămână privată, de aceea rareori am discutat amănunte din viețile noastre și ar fi total nepotrivit să încep să o fac acum”, a declarat Paula Seling într-un interviu acordat Viva.ro.