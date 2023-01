Ce spune Andreea Marin despre zvonul că s-ar fi logodit cu Adrian Brâncoveanu: „Sunt fericită”

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu trăiesc de aproape 6 ani o frumoasă poveste de iubire, iar cei doi sunt de nedespărțiți. Vedeta de televiziune a dezvăluit de-a lungul timpului care este secretul relației lor fericite și cum reușesc să treacă peste greutățile din cuplu. În ciuda faptului că între cei doi este o diferență de vârstă de 10 ani, fosta prezentatoare TV este mai fericită ca oricând.

De ceva timp circulă unele zvonuri cu privire la faptul că Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu ar fi făcut un prim pas către căsătorie, iar vedeta a ținut să spună adevărul despre aceste zvonuri.

Cu toate acestea, Andreea Marin se declară mai fericită ca oricând și împlinită, atât pe plan personal, cât și profesional.

„Aș putea spune că trăiesc cel mai frumos și echilibrat moment al vieții mele. Da, sunt fericită. După 45 de ani, am ajuns la o înțelepciune, la o împăcare cu mine, cu limitele mele, știu ce îmi place. Am învățat să spun nu, că nu prea știam. Așa că da, ai dreptate, cum ești pe interior se vede și în exterior. Puțin mai multă dragoste de sine, pentru că nu mă iubeam pe mine, mă biciuiam foarte mult, munceam foarte mult, ceea ce fac și astăzi, dar o fac puțin mai detașat. Nu mai am ceva de demonstrat nimănui, simt, pur și simplu, că lucrurile se așază, că sunt în echilibru și este foarte important psihic, sufletește, corpul tău nu mai trebuie să alerge mereu. Adică, îți cunoști limitele, nu le forța, ca să nu ajungi la limita sănătății.”, a mărturisit Andreea Marin, pentru sursa citată.