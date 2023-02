Monica Bellucci și Tim Burton sunt într-o relație. Actrița, în vârstă de 58 de ani, a început să se vadă cu regizorul de succes Tim Burton (64 de ani) în urmă cu câteva luni, dar cei doi au decis să își țină relația departe de privirile curioșilor.

Monica Bellucci și Tim Burton se cunosc de multă vreme, având în vedere faptul că ambii lucrează în industria filmului. S-au întâlnit pentru prima dată cu 16 ani în urmă, la Festivalul de la Cannes, dar presa spune acum că au ajuns apropiați după ce au participat amândoi la Lumière Film Festival, la Lyon, în luna octombrie a anului trecut.

Monica Bellucci a fost invitata de onoare a festivalului, iar în această calitate i-a și înmânat regizorului premiul Lumière pentru întreaga activitate. Burton este cunoscut datorită unor pelicule iconice precum Corpsebride, The Nightmare Before Christmas, Beetlejuice, Alice in Wonderland, iar cel mai recent proiect al său care s-a bucurat de un imens succes a fost serialul Wednesday, un spin off după celebrele aventuri ale familiei Addams. Primul sezon al serialului a fost filmat în România, având în distribuție, printre alții, pe Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie, dar și actori români precum George Burcea sau Victor Dorobanțu.

Nimeni nu ar fi crezut la momentul acordării premiului că Monica Bellucci și Tim Burton formează un cuplu, deși regizorul a declarat pe scenă în stilul caracteristic:

„În întreaga mea viață, nu am simțit niciodată la fel de multă dragoste cum am simțit astă seară. Bine ați venit la cea mai tare înmormântare pe care am avut-o.”

La același festival, Monica Bellucci și Tim Burton au mers împreună la vizionarea unui documentar mut, realizat în 1895 de Louis Lumière.

Monica Bellucci nu a mai avut în mod oficial un partener de la despărțirea de artistul Nicolas Lefebvre, cu peste trei ani în urmă. Ea a fost căsătorită cu actorul Vincent Cassel, din 1997 până în 2013, și are două fiice din această relație. La rândul său, Tim Burton a fost într-o relație de 13 ani cu actrița Helena Bonham Carter, împreună cu care are doi copii.

