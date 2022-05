Red carpet la Cannes 2022: Sharon Stone și Naomi Campbell au captivat toate privirile

Pe red carpet la Cannes au apărut în ultimele zile mai multe modele decât actrițe (nu că ar fi ceva în neregulă cu asta, dimpotrivă, chiar aceasta este una dintre tradițiile festivalului), iar ritmul premierelor pare să fi încetinit un pic, însă glamourul și rochiile spectaculoase nu au lipsit.

Cannes 2022 a intrat deja în ritmul obișnuit, cu multiple premiere, staruri cu duiumul pe covorul roșu și la felurite petreceri, și cu rochii spectaculoase fluturând pe croazetă cât e ziua de lungă.

Două filme au avut ieri premiera la Cannes: Crimes Of The Future și Decision To Leave.

Premiera Crimes Of The Future a adus pe covorul roșu vedete precum Kristen Stewart, Sharon Stone, Lea Seydoux, Rebecca Hall, Emily Ratajkowski și nu au lipsit nici cuplurile de celebrități precum Peter Sarsgaard & Maggie Gyllenhaal și Vincent Cassel & Tina Kunakey.

Pelicula Crimes Of The Future este deja una dintre cele mai controversate de la festivalul din acest an, potrivit surselor, mai multe persoane prezente în sală la premieră au decis să plece – încă din primele cinci minute – din cauza scenelor extrem de violente.

În ceea ce privește covorul roșu de la premiera peliculei Decision To Leave, aici am avut ocazia să admirăm ținutele purtate de Naomi Campbell, Coco Rocha, Sara Sampaio și Deepika Padukone. Poți vedea și tu toate ținutele în galeria de mai sus.

