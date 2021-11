Kristen Stewart și iubita ei, Dylan Meyer, s-au logodit. Actrița în vârstă de 31 de ani a luat pe toată lumea prin surprindere cu această veste.

Anunțul că actrița Kristen Stewart și iubita ei, scenarista Dylan Meyer, s-au logodit, a fost confirmat chiar de către Stewart, în cadrul emisiunii „The Howard Stern Show” de pe SiriusXM. Cu această ocazie, actrița a făcut primele declarații despre momentul în care partenera ei a cerut-o în căsătorie. „Ne căsătorim, o vom face cu siguranţă. Am vrut să fiu cerută în căsătorie, aşa că bănuiesc că i-am prezentat foarte clar ceea ce îmi doream, iar ei i-a ieşit de minune. Ne căsătorim, aşa va fi.”

În ceea ce privește cererea în căsătorie, actrița a menționat că a fost foarte drăguță. Kristen Stewart a vorbit și despre planurile de nuntă și cum își imaginează că va fi acea zi pentru ea. „Mâncarea este cea mai importantă. Nu-mi pasă de flori și alte lucruri. Mâncarea trebuie să fie perfectă. Vreau să port cea mai bună pereche de Levi’s pe care am purtat-o vreodată, un tricou vechi tăiat și să merg desculță. Vreau să fie o vreme răcoroasă. Vreau să o văd râzând isteric atunci când o să apar într-un tricou fals care imită un sacou.”

De asemenea, Kristen Stewart a dezvăluit și locația în care și-ar dori să aibă loc nunta. „Vreau să fie acasă. Să fie în L.A ca să poată veni toată lumea. Nu vreau să ne conducă nimeni la altar. Îmi doresc să ne spunem jurămintele și după aceea să ne distrăm. E doar un motiv grozav să fim împreună și să ne spunem „te iubesc” în fața tuturor prietenilor noștri.”

Kristen Stewart și iubita ei, Dylan Meyer, au fost surprinse pentru prima dată împreună în august 2019, atunci când au fost fotografiate sărutându-se în New York. Cele două și-au început relația la șase luni de când s-au cunoscut pe platourile de filmare. În octombrie 2019 au confirmat oficial că formează un cuplu, când Meyer a publicat o fotografie cu ea și Stewart sărutându-se.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dylan Meyer (@spillzdylz)

Actrița mărturisea în trecut că are gânduri serioase și că are în plan să o ceară în căsătorie pe Dylan. „Vreau să fiu cumva rezonabilă în povestea asta, dar cred că lucrurile bune se întâmplă repede. Nu pot să vă spun acum pentru că va afla. Am câteva planuri care cred că sunt cele mai mișto lucruri pe care le-am putea face”, a declarat Kristen Stewart în noiembrie 2019, în emisiunea radio SiriusXM a lui Howard Stern.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro