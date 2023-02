Ce a dezvăluit Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, despre piesa cu care a câștigat selecția națională

Theodor Andrei este cel care a câștigat Selecția Națională Eurovision 2023. Tânărul în vârstă de 18 ani va reprezenta România la Eurovision 2023 la Liverpool, acolo unde se va desfășura concursul anul acesta în luna mai.

Etapa finală din România a avut loc sâmbătă, 11 februarie. Piesa pe care a interpretat-o Theodor Andrei, care se numește „D.G.T. (Off and on)”, și care e jumătate în limba română și jumătate în limba engleză, a obținut cele mai multe voturi de la public, mai exact 5.230 de voturi.

Theodor Andrei a vorbit într-un interviu recent despre mesajul piesei pe care a compus-o și despre care crede că va fi pe placul publicului.

„Piesa „D.G.T (Off And On)” pune în scenă o poveste de dragoste unde rațiunea este în conflict cu instinctul, unde pasiunea și siguranța se duelează – o piesă despre o dragoste ce devine o dependență atât cu părțile bune și rele ale acesteia, cât și cu plăcere de a te întoarce la ceva nociv, unde iubirea e pusă la pământ și adrenalina ia decizii, un rău necesar cu dragoste și tot ce înseamnă aceasta – pasiune, sex, lacrimi, zâmbete, copilărie, maturitate, încredere, riscuri, adevăruri și minciuni. Nu cred în piesa „pentru ceva”, la fel cum nu cred în „piesa de Eurovision”. Eurovisionul e atât de divers și de complex încât trebuie să fii naiv sau necunoscător să crezi că există „piesa de Eurovision”. În fiecare an se caută altceva”, a declarat Theodor Andrei pentru Spynews.ro.