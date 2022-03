Oana Moșneagu, mesaj surprinzător pentru părinții iubitului ei, Vlad Gherman

Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează un cuplu de câteva luni. Ce doi sunt și colegi în cadrul serialului „Adela”, difuzat și produs de Antena 1.

În ciuda faptului că inițial Oana Moșneagu și Vlad Gherman au fost extrem de discreți cu privire la relația lor, după ce au confirmat că într-adevăr sunt împreună, au devenit mult mai deschiși cu fanii lor și au împărtășit diferite momente din viața lor de cuplu.

Oana Moșneagu a transmis pe contul ei de Instagram un mesaj neașteptat pentru părinții lui Vlad Gherman. Cu ocazia asta, actrița a făcut o dezvăluire neașteptată, spusă în glumă, despre partenerul ei, menționând anterior că atunci când avea o zi liberă, a fost nevoită să facă lucrurile pe care Vlad Gherman nu le-a făcut.

„ Mi-am amintit că mama lui Vlad și tatăl lui Vlad au Instagram față de părinții mei și că ei mă urmăresc. Doamna și domnul Gherman, îl apreciez foarte mult pe Vlad, face lucruri în general, când are chef doar. Aveți un băiat minunat! „

Reacția actorului nu a întârziat să apară, care a publicat pe Instagram o fotografie însoțită de mesajul „eu după ce am văzut ce a postat iubita mea”, semn că și el, la rândul său, a fost luat prin surprindere.

Recent, Vlad Gherman a dezvăluit prin intermediul unui video publicat pe contul personal de YouTube că el și partenera lui, Oana Moșneagu, au făcut un pas important în relație. Mai exact, s-au mutat împreună.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.”