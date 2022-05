Oana Moșneagu, anunț neașteptat pentru fani. Ce mesaj a transmis partenera lui Vlad Gherman

Oana Moșneagu este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii toate noutățile care au loc în viața ei. Partenera lui Vlad Gherman are o relație deschisă cu internauții, iar sinceritatea o caracterizează de fiecare dată. Actrița din serialul „Adela” de la Antena 1 le-a dezvăluit fanilor din mediul online o veste tristă.

Vedeta nu se sfiește să le spună admiratorilor ce simte. Fie că este vorba despre un motiv de sărbătoare, fie o veste tristă, Oana Moșneagu nu se ascunde și spune lucrurilor pe nume. Astfel, actrița și-a anunțat fanii de pe Instagram că serialul în care joacă în prezent, „Adela”, difuzat de Antena 1, va mai dura trei săptămâni. Ea adoră să fie pe platourile de filmare și să joace alături de colegii săi, pe care îi admiră enorm.

„Hai, bună dimineața târzie. După cum se vede pe fața mea, nu, nu m-am trezit acum, m-am trezit mult mai devreme. Nici măcar nu are importanță. Am vrut să vă reamintesc că este joi, că mai sunt doar trei săptămâni din acest sezon. Partea bună e că vine și sezonul patru, partea proastă e că o parte din povestea noastră ajunge la sfârșit. Am emoții și aștept cu sufletul la gură. Sper că sunteți alături de noi”, a transmis Oana Moșneagu pe rețelele de socializare.