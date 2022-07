Monica Anghel, dezvăluiri despre intervențiile estetice: „Am fost mereu asumată”

Monica Anghel se poate mândri cu trăsături superbe, iar la vârsta de 51 de ani arată cât se poate de bine. Cu un zâmbet larg și prietenos, vedeta a avut mereu apariții impecabile. După ce a slăbit și a ajuns la silueta dorită, artista a dezvăluit la ce trucuri a apelat pentru această schimbare.

Într-un interviu acordat VIVA!, Monica Anghel a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Potrivit declarațiilor sale, vedeta a fost tot timpul asumată cu deciziile sale și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume. Întrebată dacă a apelat la ajutorul mediului estetician, aceasta s spus sincer că și-a injectat botox pentru a umple ridurile și și-a conturat și buzele cu acid hialuronic.

În ceea ce privete fizicul său, Monica Anghel a declarat că nu a avut niciodată complexe. Artista a trecut printr-o operație la coloană în urmă cu câțiva ani, motiv pentru care medicul i-a recomandat să slăbească. Fanii au fost uimiți să o vadă pe Monica Anghel într-o formă de invidiat, însă cântăreața a recunoscut că s-a simțit mereu bine în pielea ei.

„Nu am avut niciodată astfel de probleme, nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă. M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea.”, a mai spus artista.