Mesajul lui Sam Asghari, după ce Britney Spears a anunțat că a pierdut sarcina: „Ne vom mări familia în curând”

Sam Asghari a distribuit o nouă postare pe Instagram, după ce Britney Spears a anunțat că a pierdut sarcina, informându-și fanii că „merg mai departe” în încercarea de a trece peste tragedie. Logodnicul vedetei le-a mulțumit urmăritorilor de pe rețelele de socializare pentru susținerea în acest moment dificil și le-a transmis că își vor mări familia în curând.

Sam Asghari a transmis un mesaj pe Instagram la câteva zile după ce logodnica sa, Britney Spears, a anunțat că a pierdut sarcina. Aceasta a fost prima postare a actorului de când cuplul a suferit această tragedie. Britney Spears anunțase la începutul lunii aprilie că va deveni mamă pentru a treia oară.

După aproximativ o lună de când a anunțat fericita veste, artista a suferit un avort spontan. Cei doi au transmis un mesaj comun fanilor și i-au rugat să le fie respectată intimitatea în această perioadă dificilă pe care o traversează. Britney Spears și partenerul ei rămân optimiști și își doresc în continuare să-și mărească familia.

„Cu profundă tristețe trebuie să anunțăm că am pierdut copilul nostru miraculos în primele etape ale sarcinii. Acesta este o perioadă devastatoare pentru orice părinte. Poate că ar fi trebuit să așteptăm să anunțăm până când am fi ajuns mai departe. Cu toate astea am fost prea entuziasmați să împărtășim vestea bună. Dragostea noastră unul pentru celălalt este puterea noastră. Vom continua să încercăm să ne extindem frumoasa noastră familie. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul vostru. Vă rugăm să ne păstrați intimitatea în acest moment dificil”, au anunțat Britney Spears și Sam Asghari în urmă cu câteva zile.