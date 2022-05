Amber Heard recunoaște că a mințit cu privire la banii obținuți după divorțul de Johnny Depp

Amber Heard a recunoscut în cele din urmă că nu și-a plătit donația de 3,5 milioane de dolari către ACLU, după ce a pretins că a făcut această contribuție. Ba mai mult, actrița a promis, în timpul divorțului de Johnny Depp , că va împărți cei 7 milioane de dolari pe care i-a obținut de pe urma despărțirii de celebrul actor către fundații caritabile.

Procesul Amber Heard-Johnny Depp continuă cu noi controverse. După ce actorul din „Pirates of Caribbean” a depus mărturie și a povestit versiunea sa în fața juriului, acum este rândul fostei sale soții să își spună punctul de vedere. În urma declarațiilor lui Amber, a reieșit faptul că Depp a dat-o în judecată și acesta a fost motivul care a împiedicat-o să își respecte promisiunea de a dona întreaga sumă de 7 milioane de dolari din acordul de divorț.

Cu toate acestea, Heard a susținut de mai multe ori, inclusiv sub jurământ, în procesul de calomnie intentat de Depp în 2020 în Marea Britanie, că a donat întreaga sumă de bani în scopuri caritabile. Heard a apărut în talk-show-ul olandez RTL Late Night în 2018, unde a spus: „În total, s-au donat 7 milioane de dolari – i-am împărțit între ACLU și Spitalul de Copii din Los Angeles. Nu am vrut nimic”.

Pe de altă parte, ieri a ieșit la iveală faptul că Amber Heard nu a donat nimic către fundațiile caritabile, așa cum a promis. Ba mai mult, motivul invocat de actriță ar fi fost „că Johnny a dat-o în judecată pentru 50 de milioane de dolari în martie 2019”.

Terence Dougherty, directorul de operațiuni și consilier general al ACLU, a depus mărturie în acest caz și a declarat că până acum doar un total de 1,3 milioane de dolari a fost donat fie de Heard, fie în numele ei. Din acești bani, Heard a contribuit direct cu 350.000 de dolari în decembrie 2018 și de atunci nu a mai plătit niciun ban. 100.000 de dolari au fost plătiți de Depp, iar alți 350.000 de dolari au provenit dintr-un fond de la Fidelity, o companie de investiții.

O altă plată de 500.000 de dolari a provenit dintr-un cont la firma de investiții Vanguard, despre care Dougherty a spus că „presupunea că este un fond înființat de Elon Musk”. Avocata lui Heard, Elaine Bredehoft, a întrebat de ce Heard a acceptat o înțelegere de 7 milioane de dolari de la Depp. Atunci, actrița a spus că nu banii au interesat-o.

„Nu mi-a păsat de bani. Mi s-a spus că dacă nu accept o cifră, aceasta ar putea fi anulată, nu vom ajunge niciodată la o înțelegere. Am acceptat mult mai puțin decât ceea ce ofereau ei și decât ceea ce mi se cuvenea. Am vrut doar siguranța viitorului meu, iar el a compromis asta… Am vrut să mă lase în pace. Spun asta din 2016”, a mai spus fosta soție a lui Johnny Depp.