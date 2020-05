Meghan Markle speră că lumea o să își schimbe părerea despre ea după lansarea biografiei

Meghan Markle a dezvăluit că are speranța că, după ce lumea va citi „Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, oamenii își vor schimba părerile legate de ea și Prințul Harry și altfel vor întelege decizile luate de către cuplu.

Cu toții așteptam cu nerăbdare să aflăm ce secrete se ascund în biografia lui Meghan și a lui Harry. Scrisă de jurnaliștii Omid Scobie și Carolyn Durand, „Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family” va fi disponibilă în librării în august. Meghan abia așteaptă lansarea, iar o sursă a declarat pentru Daily Mail, „Dacă era după Meghan, cartea ar fi fost publicată mâine în loc de peste trei luni”.

Conform sursei, Meghan speră că această carte va schimba opinia publicului și că va arăta adevăratul motiv pentru care aceștia au renunțat la titlurile regale. „Ea a spus că această biografie va da cărțile pe față și va arăta lumii că ei nu au avut de ales decât să părăsească viața regală”. Sursa a contiunat prin a spune și că Meghan își dorește ca oameni să vadă cum este ea cu adevărat și nu cum a fost portretizată de către tabloide.

Mai mult, alte surse au dezvăluit că Meghan „vrea să spulbere imaginea sa de divă exigentă, care era nepoliticoasă cu angajații regali și alții, fiind doar interesată de faimă și putere”, iar această carte ar putea să fie un nou început pentru ea și Harry. „Meghan are impresia că cititorii vor putea în sfârșit să înțeleagă suferința și problemele pe care a trebuit să le îndure”. Meghan spune că oamenii trebuie să îi vadă și „partea vulnerabilă, descrisă foarte în detaliu în carte”.

Cu toate acestea, Ducesa speră că publicul va avea „compasiune față de ea și față de toate lucrurile prin care a trecut, care au fost orice altceva, dar nu un basm”.

